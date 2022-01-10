VLGFILM опубликовала официальный локализованный трейлер фантастической комедии "Всё везде и сразу" от дуэта Дэниелов, спродюсированный Джо и Энтони Руссо ("Мстители: Война бесконечности", "Мстители: Финал"). Релиз фильма намечен на весну 2022 года.

Главную роль в будущем фильме исполнила Мишель Ео – звезда лент "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Стражи Галактики 2", "Безумно богатые азиаты", "Леди", "Мемуары гейши", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Завтра не умрет никогда". Также одну из ролей в картине исполнила Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Ножи наголо", "Чумовая пятница", "Правдивая ложь"). Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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"Всё везде и сразу": сюжет и трейлер

Создатели фильма сообщили, что мы можем быть кем-либо и когда-либо, ведь в мультивселенной существуют тысячи ваших вариантов. Так же и главная героиня Эвелин, которая может меняться и быть одновременно известной актрисой, талантливым шеф-поваром, оперной дивой или мастером боевых искусств. Она может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям разных версий себя. Говорят, так можно спасти мир. И если совсем повезет, то разобраться с самым страшным злом – собственными налогами.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

В США новый фильм дуэта Дэниелов открывает престижный мультимедийный фестиваль South by Southwest (SXSW). Сценаристы и режиссеры Дэниел Шайнерт и Дэниел Кван, работающие под псевдонимом "Дениелы", прославились в 2016 году благодаря культовой картине "Человек – швейцарский нож" с Дэниелом Рэдклиффом и Полом Дано. Новую работу Дэниелов выпускает студия А24 в сотрудничестве с продюсерами братьями Руссо, снявшими четыре картины Marvel Cinematic Universe, включая финальные части "Мстителей".

"Всё везде и сразу": смотрите трейлер онлайн