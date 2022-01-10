Головну роль у майбутньому фільмі виконала Мішель Єо – зірка стрічок "Шан-Чі і легенда десяти кілець", "Вартові Галактики 2", "Шалено багаті азіати", "Леді", "Мемуари гейші", "Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся", "Завтра не помре ніколи". Також одну з ролей у картині виконала Джеймі Лі Кертіс (франшиза "Хелловін", "Ножі наголо", "Чумова п'ятниця", "Правдива брехня"). Про це повідомила пресслужба фільму.

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"Все завжди і водночас": сюжет і трейлер

Творці фільму повідомили, що ми можемо бути будь-ким і будь-коли, адже в мультивсесвіті існують тисячі ваших варіантів. Так само й головна героїня Евелін, яка може змінюватися і бути водночас відомою акторкою, талановитим шеф-кухарем, оперною дівою або майстром бойових мистецтв. Вона може отримати доступ до спогадів, емоцій та неймовірних здібностей різних версій себе. Кажуть, що так можна врятувати світ. І якщо зовсім пощастить, то розібратися з найстрашнішим злом – власними податками.

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"Все завжди і водночас": дивіться трейлер онлайн