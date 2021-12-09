Вслед за фильмом "Вечные": почему "Вестсайдскую историю" не покажут в Саудовской Аравии и ОАЭ

Мировая премьера "Вестсайдской истории" состоялась 9 декабря. Однако нашумевший фильм Стивена Спилберга не вышел на широкие экраны в странах Ближнего Востока. Все из-за трансгендерного персонажа.

Римейк культового бродвейского мюзикла "Вестсайдская история" постигла та же участь, что и супергеройский фильм "Вечные". Лента Стивена Спилберга не прошла цензуру в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Омане и Кувейте из-за персонажа-трансгендера Анибодис. Его сыграла небинарная актриса Айрис Минас.

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В Саудовской Аравии и Кувейте очень строгая цензура, поэтому "Вестсайдскую историю" вообще отказались выдавать в прокат. Зато цензоры других стран обратились в студию Disney с просьбой внести коррективы. Однако та отказалась.

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Заметим, всего месяц назад страны Ближнего востока отказали в прокате картине "Вечные". Причиной этого стали романтические сцены с участием первого ЛГБТ-супергероя вселенной Marvel — Фастоса.

Кратко о мюзикле "Вестсайдская история"

За основу сюжета "Вестсайдской истории" взяли бродвейский мюзикл, являющийся адаптацией знаменитой истории любви "Ромео и Джульетты". Это фильм о влюбленной паре, которая находится в двух враждующих уличных бандах.

В главной роли дебютировала 20-летняя колумбийская актриса Рейчел Зеглер, которую Disney выбрал на роль Белоснежки в предстоящей экранизации. Кроме того, в фильме сыграл Энсел Элгорт – звезда лент "На драйве" и "Щеголь". Сценарий мюзикла разработал именитый драматург Тони Кашнер.

"Вестсайдская история" должна была появиться в кинотеатрах еще в 2020 году, но премьеру отложили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Вестсайдская история": смотрите трейлер