"Встань в защиту Украины": Крис Рок, которого ударил Смит, присоединится к митингу в соцсетях

Завтра состоится митинг в сети "Встань в защиту Украины". К нему присоединится Крис Рок, получивший пощечину от Вилла Смита на сцене Оскара-2022, и многие другие знаменитости.

Десятки артистов и общественных деятелей объединятся через социальные сети, чтобы собрать средства для пострадавших от вторжения России в Украину беженцев. Кроме Криса Рока, в митинге примут участие Эллен Дедженерес, Билли Портер, Брюс Спрингстин, Хью Джекман и Элтон Джон.

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"Встань на защиту Украины": что известно о митинге в соцсетях

Акцию "Встань на защиту Украины" организовала компания Global Citizen, занимающаяся международной защитой интересов, в частности, поддержкой беженцев и мобилизацией гуманитарных усилий, которые помогут украинцам. После митинга в субботу в Варшаве состоится мероприятие по оглашению взносов, которое возглавят глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Напомним, в недавнем видеообращении Владимир Зеленский призвал общественность принять участие в предстоящем митинге и объявить саммит.

Я обращаюсь ко всем людям мира с призывом поддержать Украину и украинцев с призывом Stand Up for Ukraine. Присоединяйтесь. 9 апреля 2022 в крупнейшую в мире онлайн-акцию Social Media Rally в поддержку всех украинских временных переселенцев, чтобы они не стали беженцами и могли вернуться домой,

– сказал Зеленский.

Он призвал всех наполнить тишину своей музыкой и сделать это, чтобы рассказать нашу историю и поддержать Украину любым способом, только не молчанием.

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