Во вторник вечером Пенн появился в программе Шона Геннити на канале Fox News. Кроме документального фильма, над которым Пенн работал в Украине , он рассказал о войне и выразил восхищение лидером Владимиром Зеленским.

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Шон Пенн на канале Fox News рассказал о войне в Украине

"Когда вы попадаете в страну невероятного единства, вы понимаете, чего нам всем не хватало, – сказал Пенн. – Эти люди борются за мечты и чаяния всех нас, американцев "

Тем не менее режиссер похвалил президента Украины Владимира Зеленского: "В нем я увидел то, чего никогда не видел раньше. Мне понятно, что украинцы победят. Вопрос в том, какой ценой".

Позже Пенн появился в эфире канала MSNBC. "Зеленский – лицо многих украинцев, – сказал он. – Это лидерство, к которому мы стремимся. Это свобода мысли и настоящее лидерство, которое так трогательно. Это тот вид движения, который нам необходим (в Соединенных Штатах, – Кино 24)".

Мы должны вместе вернуться на истинный путь и понять, что Украина, при всем ее разнообразии, имеет такое единство, которое мы никогда не видели в современности, при таком вызове, который у нее есть,

– сказал он.

Шон Пенн в программе Шона Геннити на канале Fox News рассказал о войне в Украине: смотрите видео

Стоит отметить, что недавно Шон Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, в котором говорится, что благотворительная организация CORE предоставит организационную и материальную поддержку Кракову, где находятся тысячи беженцев из Украины.