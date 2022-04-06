У вівторок увечері Пенн з'явився у програмі Шона Генніті на каналі Fox News. Окрім фільми, над котрим Пенн працював в Україні, він розповів про жахіття війни, які бачив на власні очі.

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Шон Пенн на каналі Fox News розповів про війну в Україні

"Коли ви потрапляєте до країни неймовірної єдності, ви розумієте, чого нам усім не вистачало, – сказав Пенн. – Ці люди борються за мрії та сподівання всіх нас, американців"

Попри те режисер похвалив президента України Володимира Зеленського: "У ньому я побачив те, чого ніколи не бачив раніше. Мені зрозуміло, що українці переможуть. Питання в тому, якою ціною".

Пізніше Пенн з'явився в ефірі каналу MSNBC. "Зеленський – обличчя багатьох українців, – сказав він. – Це лідерство, якого ми прагнемо. Це свобода думки та справжнє лідерство, яке так зворушливо. Це той вид руху, який нам необхідний (у Сполучених Штатах, – Кіно 24)".

Ми повинні разом повернутися на істинний шлях і зрозуміти, що Україна, при всій її різноманітності, має таку єдність, якої ми ніколи не бачили в сучасності, при такому виклику, який у неї є,

– сказав він.

Шон Пенн у програмі Шона Генніті на каналі Fox News розповів про війну в Україні: дивіться відео

Варто зазначити, нещодавно Шон Пенн підписав угоду з мером Кракова, в якій йдеться про те, що благодійна організація CORE надасть організаційну та матеріальну підтримки Кракову, де перебувають тисячі біженців з України.

Крім цього, актор прибув на Львівщину, де зустрівся з Максимом Козицьким, і під час зустрічі наголосив, що досвід боротьби в Україні є прикладом для всього світу. Зараз він допомагає переселенцям.