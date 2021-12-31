Инсайдеры американского СМИ поделились, что второй сезон обновленного сериала ждет неопределенное будущее.

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Были разговоры о проведении еще одного сезона, но через несколько дней все эти разговоры прекратились,

– заявил журналистам анонимный источник.

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Почему сериал может не иметь продолжения

Причиной этому стал сексуальный скандал, в который попал "Мистер Биг" – 67-летний актер Крис Нот. Все произошло после выхода первых серий сериала, когда издание The Hollywood Reporter опубликовало признания женщин, которые утверждали об изнасиловании и домогательствах. Инциденты произошли в разных местах в 2004 и 2015 году. На время второго вероятного случая Нот был женат на Таре Уилсон, с которой до сих пор состоит в браке. Однако есть слухи, что она хочет с ним расстаться.

Резонанс не обошел стороной партнеров актера, которые срочно отказали с ним сотрудничать. Он уже потерял минимум 12 миллионов долларов из-за разорванного контракта. Также на секс-скандал отреагировали главные актрисы "Секс и город" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Они обнародовали совместное заявление в поддержку женщин.

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Мы поддерживаем женщин, которые решились и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это очень сложно сделать, и благодарим их за это,

– говорится в обращении актрис.

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