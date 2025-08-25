На самом деле Вуди Аллен даже в Голливуде приобрел статус "скандального". Одиозного режиссера обвиняли в педофилии и сексуальном насилии. В материале Кино 24 читайте больше о том, почему Вуди Аллен попал в "черный список" мирового киносообщества.

Что известно о романе с Мией Фэрроу?

Вуди Аллен был официально женат трижды, но также известен из-за его многочисленных романов. В 1980 году режиссер закрутил отношения с актрисой Мией Фэрроу, которая сыграла главные роли в 13 его фильмах. У нее было семеро детей от предыдущего брака – трое биологических и четверо названных, среди которых кореянка Сун-И.

Вуди Аллен несмотря на 12 лет совместной жизни не женился на Мие. Однако в 1985 году Мия удочерила еще одну девочку – Дилан. Также у них родился сын Ронан Фэрроу. Вуди Аллен в 1991 году усыновил Дилан и мальчика Мозеса.

Обвинения в сексуальном насилии

Через 12 лет отношения Вуди и Мии завершились громким скандалом. В августе 1992 года Мия Фэрроу обвинила Вуди Аллена в сексуальных домогательствах к их приемной дочери Дилан, которой в то время было 7 лет.

Согласно показаниям актрисы, она обеспокоилась поведением мужа в отношении дочери в 1987 и 1988 годах. Аллен якобы уделял ей много внимания, читал ей книги, пока она была в нижнем белье, и позволял сосать его большой палец.

Вуди Аллен отрицал эти обвинения. Дело расследовали и исследовали различные эксперты и социальная служба, но все пришли к выводу, что домогательств не было, а никаких проверенных доказательств в подтверждение обвинения нет.

Отношения с приемной дочерью любимой – Сун-И Превин

Примерно в 1991 году начались отношения 56-летнего Вуди Аленна и 21-летней Сун-И Превин – приемной дочери Мии Фэрроу и дирижера Андре Превина (это бывший муж Мии). Об их романе публично стало известно в следующем году. Несмотря на то, что Аллен никогда не был отцом Сун-И, их отношения вызвали скандал и критику со стороны общества.

Пара тайно поженилась в Венеции в 1997 году. Они усыновили двоих детей и до сих пор находятся в браке, хотя крайне редко появляются вместе на публике.



Вуди Аллен и Сун-И Превин / Фото Rolling Stone

Что говорила Дилан Фэрроу о приемном отце?

Во взрослом возрасте Дилан Фэрроу так же обвиняла Вуди Аллена в сексуальных домогательствах. В 2013 году она дала первый публичный комментарий, а в 2014 написала открытое письмо.

Мой отец отвел меня на чердак в загородном доме моей матери в Коннектикуте. Он сказал, чтобы я легла на живот и поиграла с игрушечной железной дорогой брата, которая уже была там установлена. Я начала играть, а он сел позади меня, в дверном проеме. Затем я подверглась сексуальному насилию,

– рассказала Дилан в одном из интервью.

Вуди Аллен в дальнейшем отрицал эти заявления. Он сказал, что история сфабрикована Мией Фэрроу. По мнению режиссера, она выдумала обвинения, чтобы отомстить за его отношения с Сун-И.

Старший брат Дилан, Мозес, стал на сторону Вуди Аллена, утверждая, что их мать постоянно настраивала девочку против режиссера. Тогда как Ронан поддержал мать и сестру, сказав, что верит ей.

Влияние скандалов на карьеру Вуди Аллена

Несмотря на то, что обвинения не были подтверждены официально, они все же сказались на карьере Вуди Аллена. Особенно в 2017 году, когда на фоне движения #MeToo Дилан Фэрроу снова напомнила о себе. Многие актеры и звезды кино отказались работать с Алленом. Сам режиссер сказал, что это игнорирование его не беспокоит.

После того как от Вуди Аллена отвернулся Голливуд, режиссер решил "засветиться" в стране-агрессоре. Он стал участником онлайн-разговора в рамках Московской международной недели. В общении с пропагандистом Федором Бондарчуком, Аллен расхвалил российское кино и сказал, что не исключает возможности приехать в Россию и снять здесь фильм.