"Вы обязательно будете освобождены": украинский актер обратился к жителям Херсона

Украинский актер и певец Роман Мацюта в рамках акции "Я - Херсонщина" обратился к местным жителям Херсонской области, находящейся во временной оккупации россиян.

С первых дней войны актер взял в руки оружие и присоединился к терробороне Киева. В интервью Суспильному он признался, что с детства мечтал быть в Вооруженных Силах Украины. Кроме этого, актер занимается волонтерской деятельностью – закупает технику для военных на передовую, передает 24 канал.

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Роман Мацюта поддержал жителей Херсона

"Акция поддержки временно оккупированной Херсонщины продолжается!" – написала в фейсбуке начальница управления культуры Херсонского городского совета Светлана Думинская. Она распространила видео с Романом Мацютой.

Мы знаем, как вам трудно жить под оккупацией рашистов. Но мы знаем, что вы обязательно будете освобождены. И как бы захватчики сейчас не пытались слепить псевдореферендум, ничего у них не получится, потому что они зло, а мы – на стороне добра. Добро всегда побеждает,

сказал в видео Мацюта.

Роман Мацюта сыграл более полусотни фильмов и сериалов, в частности изображал военных. Актер поделился с Суспильним, что это одни из самых любимых ролей.

После войны Мацюта верит в новое украинское кино и современные актеры.

У нас уже очень много героических примеров, тот же полк "Азов", о котором сейчас уже легенды составляют и это вполне справедливо, потому что там сейчас воюют настоящие украинские воины, которым еще будут долго-долго сочинять песни,

– отметил он.

Своей миссией считает поддерживать дух бойцов, поэтому пока в Киеве стало спокойнее, занялся музыкой.