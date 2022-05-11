З перших днів війни актор взяв до рук зброю і долучився до тероборони Києва. В інтерв’ю Суспільному він зізнався, що з дитинства мріяв бути в Збройних силах України. Крім цього, актор займається волонтерською діяльність – закуповує техніку для військових на передову, передає 24 канал.

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Роман Мацюта підтримав жителів Херсону

"Акція підтримки тимчасово окупованої Херсонщини продовжується!", – написала у фейсбуці начальниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська. Вона поширила відео з Романом Мацютою.

Ми знаємо, як вам нелегко жити під окупацією рашистів. Але ми знаємо, що ви обов'язково будете звільнені. І як би загарбники зараз не намагалися зліпити псевдореферендум, нічого у них не вийде, бо вони зло, а ми – на боці добра. Добро завжди перемагає,

сказав у відео Мацюта.

Роман Мацюта зіграв у понад пів сотні фільмах та серіалах, зокрема зображував військових. Актор поділився зі Суспільним, що це одні з найулюбленіших ролей.

Після війни Мацюта вірить у нове українське кіно та сучасних акторів.

У нас вже дуже багато героїчних прикладів, той же полк "Азов", про якого зараз вже легенди складають і це цілком справедливо, бо там зараз воюють справжні українські воїни, яким ще будуть довго-довго складати пісень,

– зазначив він.

Своєю місією вважає підтримувати дух бійців, тому, поки в Києві стало спокійніше, зайнявся музикою.