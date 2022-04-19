Видеообращение к мировым лидерам ведущая распространила в своем инстаграме. Там у Эллен Дедженерес 117 миллионов подписчиков.

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Эллен Дедженерес призвала мир помочь беженцам из Украины

Поздравляю! Я Элен Дедженерес, и я поддерживаю Украину,

– такими словами американская звезда начала свое видео.

"Сегодня я обращаюсь к мировым лидерам, которые будут решать, как поддержать украинских беженцев и перемещенных лиц во всем мире, крайне нуждающихся в ваших немедленных действиях. Я знаю, вы скоро встретитесь, чтобы решить, какое финансирование предоставить, и я призываю вас делать правильные вещи. "Пожалуйста, поддержите беженцев и выделите миллиарды, в которых они так нуждаются. Пожалуйста, вступитесь за беженцев из Украины и окажите им помощь!", – подчеркнула ведущая.

Дедженерес со словами: "Они рассчитывают на нас", отметила, что мировые лидеры обязательно должны лучше поддержать Украину.