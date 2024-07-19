В материале Кино 24 мы решили показать, как изменились актеры, сыгравшие в этом фильме. Некоторых из них просто не узнать.

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Джонни Депп

Джонни Депп сыграл главную роль Джека Воробья. Его персонаж отличается смелостью, хитростью, изобретательностью и зажигательным характером. Некоторые люди боятся его, другие уважают, третьи любят, а некоторые держатся от него подальше и откровенно ненавидят.

Сейчас же Джонни Деппу 61 год. Недавно он изрядно расстроил своих украинских поклонников, поскольку стало известно о иего романе с россиянкой. Вот, как выглядит звезда Голливуда сегодня:

Джеффри Раш

Актер исполнил роль капитана Гектора Барбосса, который в первой части "Пиратов Карибского моря" противостоял Джеку Воробью и поразил зрителей своей суровостью.

Сейчас Джеффри уже 73 года. Вот, как он выглядит у него сегодня:

Орландо Блум

Он исполнил роль Уильяма Тернера, который постоянно соревновался с Джеком за внимание своей любимой девушки.

Сейчас Блуму 47 лет и его внешность до сих пор привлекает внимание женщин.

Кира Найтли

На момент съемок Кира Найтли была молодой 18-летней актрисой, исполнившей главную женскую роль Элизабет Свонн, которая была похищена капитаном Джеком Воробьем и позже поделила его жизненный путь.

Сейчас Кире 39 лет, однако она выглядит невероятно.

В фильме также снялись такие актеры, как Джек Девенпорт, Кевин МакНалли и Джонатан Прайс. Все они внесли свой вклад в создание невероятного приключения, которое хочется пересматривать снова и снова.