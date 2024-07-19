У матеріалі Кіно 24 ми вирішили показати, як змінилися актори, що зіграли у цьому фільмі. Декого із них просто не спізнати.

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Джонні Депп

Джонні Депп зіграв головну роль Джека Горобця. Його персонаж відзначається сміливістю, хитрістю, винахідливістю та запальним характером. Деякі люди бояться його, інші поважають, треті кохають, а деякі тримаються від нього якомога далі та відверто ненавидять.

Зараз же Джонні Деппу 61 рік. Нещодавно він неабияк засмутив своїх українських прихильників, оскільки стало відомо про його роман із росіянкою. Ось, який вигляд має зірка Голлівуду сьогодні:

Джеффрі Раш

Актор виконав роль капітана Гектора Барбосса, який у першій частині "Піратів Карибського моря" протистояв Джеку Горобцю і вразив глядачів своєю суворістю.

Зараз Джеффрі уже 73 роки. Ось, який вигляд у нього сьогодні:

Орландо Блум

Він виконав роль Вільяма Тернера, який постійно змагався з Джеком за увагу своєї коханої дівчини.

Зараз Блуму 47 років і його зовнішність досі привертає увагу жінок.

Кіра Найтлі

На момент зйомок Кіра Найтлі була молодою 18-річною акторкою, яка виконала головну жіночу роль Елізабет Свонн, що була викрадена капітаном Джеком Горобцем і пізніше поділила його життєвий шлях.

Зараз Кірі 39 років, проте вона виглядає неймовірно.

У фільмі також знялись такі актори, як Джек Девенпорт, Кевін Макналлі та Джонатан Прайс. Усі вони зробили свій внесок у створення неймовірної пригоди, яку хочеться переглядати знову і знову.