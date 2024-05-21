В материале Кино 24 мы снова собрали главных актеров, чтобы посмотреть, как они изменились после участия в сериале "Поймать Кайдаша". Прошло немало времени, некоторые из них продолжают активно сниматься, а кто-то предпочел игру на театральных сценах.

Советуем Те, кто вдохновляет на борьбу: 3 высокорейтинговых фильма о спортивных наставниках

Антонина Хижняк

В сериале актриса сыграла роль строптивой Мотри Кайдашенчихи, которая стала старшей невесткой Кайдашей, а также работала бухгалтером.

После огромного успеха в сериале, Антонина продолжила свою актерскую карьеру. Сейчас актриса сильно изменилась не только внешне, а и внутренне. Но кое-что осталось неизменным: в кадре и сцене Хижняк часто работает в паре с Тарасом Цимбалюком, который стал ее сериальным возлюбленным.

Дарья Федина

Дарья сыграла в сериале роль Мелашки Кайдашенчихи, младшей невестки семьи Кайдашей. Сначала она была школьницей, а впоследствии стала домохозяйкой.

Актриса исполнила эту роль, когда ей было всего 17 лет, и она только что поступила в театральный университет имени Карпенко-Карого в Киеве. Сегодня Дарья заметно повзрослела. Вот, как она выглядит:

Тарас Цимбалюк

В сериале он – Карпо Кайдаш, старший сын Кайдашей. Карпо работал автомехаником и влюбился в "девку с перцем" – Мотрю. В сериале Тарас выглядит совсем иначе, чем теперь.

После этого проекта Цимбалюк сильно изменился. Сегодня без него не обходится ни один престижный украинский кинопроект. Кроме этого, Тарас играет в спектаклях с топовыми украинскими актерами.

Григорий Бакланов

Григорий в сериале – Лаврин Кайдаш, младший сын Кайдашей. Он влюбился в Мелашку, совсем юную девушку, которая училась в школе. А в конце сезона принял неожиданное для зрителей решение: пойти воевать.

Сегодня в жизни Бакланова немало изменений. Он заметно возмужал, сосредоточился на работе в театрах и развелся с женой Анастасией Цимбалару. Вот, как он выглядит теперь:

Зрители до сих пор скучают по любимым героям на экране и надеются на продолжение. Смотрите ленту "Поймать Кайдаша" онлайн и создавайте свое позитивное настроение снова и снова.