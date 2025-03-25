Как за 26 лет изменились актеры легендарного криминального сериала "Клан Сопрано"

"Клан Сопрано" – это криминальная и психологическая драма, созданная телеканалом HBO, которая стала настоящим культурным феноменом. Первый сезон сериала вышел на экраны в 1999 году, и с тех пор он получил широкую известность, вызвав бурную реакцию не только среди зрителей, но и критиков.

В сериале снимались такие известные актеры как Джеймс Гандолфини, Лоррейн Бракко, Иди Фалко и Майкл Империоли и другие. Многих из них уже нет, а других – просто не узнать. В материале Кино 24 покажем, как изменились звезды культового сериала.

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Как изменились актеры сериала "Клан Сопрано"

Лоррейн Брако

Лоррейн Брако – актриса, которая получила широкую известность благодаря роли доктора Мэри Д. Малфи в сериале "Клан Сопрано". Ее персонаж был психиатром Тони Сопрано, который обращается к ней за помощью.

Сейчас, спустя 26 лет после начала съемок сериала, Лоррейн Брако изменилась. Ее вид сейчас, определенно, отличается от того, какой она была в сериале. С годами актриса стала старше, но это не меняет ее природной элегантности и харизмы.

Майкл Империоли

В сериале "Клан Сопрано" Майкл Империоли сыграл Кристофера Молтисанти, племянника Тони Сопрано. Кристофер является амбициозным молодым мафиози, который стремится подняться по лестнице криминального мира. Роль Кристофера принесла Майклу Империоли большую популярность и ряд наград.

Роберт Айлер

В сериале "Клан Сопрано" Роберт Айлер сыграл Аджио Сопрано, сына главного героя Тони Сопрано и Кармелы Сопрано.

Джейми-Линн Сиглер

В сериале "Клан Сопрано" Джейми-Линн Сиглер сыграла роль Медоу Сопрано, дочери Тони и Кармелы Сопрано.

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