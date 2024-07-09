Как выглядят актеры украинского сериала "Сага" в реальной жизни

Всего в 12-серийной "Саге" снялись 300 украинских актеров, для образов которых было создано более 500 уникальных костюмов. Герои фильма переживают события вместе со страной, отражая все важные исторические моменты.

Их судьбы переплетаются с войнами, революциями, Голодомором, сталинскими репрессиями, оккупацией Киева в 1941 году, Чернобыльской катастрофой, распадом СССР, провозглашением независимости и Евромайданом. "Сага" охватывает сто лет истории, рассказывая о шести поколениях семьи Козак. В материале Кино 24 смотрите, как выглядят актеры в реальной жизни.

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Как выглядят актеры сериала "Сага" в реальной жизни

Лилия Цвеликова

Лилия Цвеликова – молодая украинская актриса театра и кино, которая сыграла старшую сестру в семье Казаков в 12-серийной "Саге". Ее героиня – девушка с непростой судьбой, которая пережила многочисленные потери любимых и взяла на себя ответственность помогать матери воспитывать братьев. Лилия точно передала образ девушки военного времени, изобразив ее силу, стойкость и преданность семье.

Дарья Плахтий

31-летняя Дарья является одной из самых звездных украинских актрис новой волны. В ленте она сыграла роль девушки из соседнего села, которая выходит замуж за Никиту.

Ее героине, матери троих детей, придется пережить Голодомор – один из самых ужасных периодов в истории Украины. Отражая силу и стойкость украинских женщин, героиня Дарьи проживает долгую жизнь, доживая до 97-летнего возраста. Она становится свидетелем почти всей 100-летней истории Украины, переживая вместе со своей семьей войны, революции, репрессии и другие исторические события, которые формировали судьбу страны.

Алина Коваленко

Актриса исполнила роль жены Александра Козака, красивой и дерзкой девушки, которая мечтает о роскошной жизни за границей. Ее героиня имеет яркую индивидуальность и сильное желание изменить свою жизнь к лучшему.

После войны, решившись на кардинальный шаг, она покидает свою дочь и мужа, который работает в НКВД, и отправляется в Париж в поисках новых возможностей и приключений.

Яков Кучеревский

Он играет роль Александра Козака, чья жизненная история начинается с раннего детства, когда он с братом близнецом чувствуют дух соперничества. Оба влюбляются в одну девушку, что начинает складывать сложные взаимоотношения между ними.

Со временем один из братьев становится сотрудником НКВД, а другой выбирает путь противника советской власти. Это разделение взглядов становится причиной серьезных конфликтов между ними, влияя на их судьбы в периоды политических перемен.

Эти и другие актеры создали большой проект, который способен рассказать многое о настоящей и сложной истории Украины. Они через свои роли внесли в жизнь персонажей глубину и эмоциональную насыщенность, что позволяет зрителям лучше понимать исторические события и их влияние на жизнь людей.

"Сага": смотрите онлайн трейлер сериала

Этот проект стал важным культурным вкладом, который показывает не только перипетии и драматические моменты прошлого, но и отражает силу и стойкость украинского народа в противостоянии с испытаниями истории.