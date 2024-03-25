По его сюжету, представители разных социальных слоев влюбляются друг в друга на борту этого зловещего корабля. Роли этих влюбленных сыграли Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. В материале Кино 24 вы можете сравнить, как они и другие герои выглядели в фильме и сейчас.

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Актеры "Титаника" тогда и сейчас: фотосравнение

Леонардо Ди Каприо

Роль Джека принесла Леонардо Ди Каприо всемирную популярность, а после премьеры легендарной ленты он стал настоящим секс-символом. Прошло 27 лет с момента выхода "Титаника", и за это время актер заметно изменился и возмужал. Смотрите, как выглядел Ди Каприо в "Титанике" и в прошлогоднем фильме "Убийцы цветочной полки".



Леонардо Ди Каприо тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Кейн Уинслет

Кейт Уинслет – актриса, которая исполнила роль героини Роуз в фильме "Титаник". Эта лента также принесла ей всемирное признание за исключительную игру. В течение всех этих лет она, подобно Леонардо Ди Каприо, остается популярной и признанной актрисой в мировом кинематографе, имея за плечами десятки непревзойденных ролей.



Кейт Уинслет тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Билли Зейн

Роль богатого сноба и жениха героини Розы, Каледона Хокли в блокбастере Джеймса Кэмерона "Титаник" 1997 года принесла Зейну большую популярность. Теперь его просто не узнать. Сравните его внешний вид тогда и сейчас.



Билли Зейн / Коллаж Кино 24

Фрэнсис Фишер

Фрэнсис Фишер исполнила роль Рут, матери Роуз, в фильме "Титаник". После этой ленты она также сыграла роли, которые стали знаковыми для нее. Однако в течение 27 лет Фишер заметно постарела, сейчас она вообще не появляется на экранах кинотеатров. Смотрите, как она выглядела в "Титанике" и как изменилась.



Фрэнсис Фишер тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Культовый фильм "Титаник" точно должен увидеть каждый. Он имеет высокие рейтинги и признание от поклонников кино по всему миру.

"Титаник": смотрите онлайн трейлер фильма

Молодые Джек и Роуз в ленте покажут, что такое настоящая любовь. Вопреки осуждению общества, социальным статусам и угрозе смерти – они полюбили друг друга навсегда.