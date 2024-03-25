За його сюжетом, представники різних соціальних верств закохуються один в одного на борту цього зловісного корабля. Ролі цих закоханих зіграли Кейт Вінслет та Леонардо Ді Капріо. У матеріалі Кіно 24 ви можете порівняти, як вони та інші герої виглядали у фільмі та зараз.

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Актори "Титаніка" тоді й зараз: фотопорівняння

Леонардо Ді Капріо

Роль Джека принесла Леонардо Ді Капріо всесвітню популярність, а після прем'єри легендарної стрічки він став справжнім секс-символом. Пройшло 27 років з моменту виходу "Титаніка", і за цей час актор помітно змінився та змужнів. Дивіться, як виглядав Ді Капріо у "Титаніку" та у торішньому фільмі "Вбивці квіткової повні".



Леонардо Ді Капріо тоді й зараз / Колаж Кіно 24

Кейн Вінслет

Кейт Вінслет – акторка, яка виконала роль героїні Роуз у фільмі "Титанік". Ця стрічка також принесла їй всесвітнє визнання за виняткову гру. Протягом усіх цих років вона, подібно до Леонардо Ді Капріо, залишається популярною та визнаною акторкою у світовому кінематографі, маючи за плечима десятки неперевершених ролей.



Кейт Вінслет тоді й зараз / Колаж Кіно 24

Біллі Зейн

Роль багатого сноба і нареченого героїні Рози, Каледона Хоклі у блокбастері Джеймса Кемерона "Титанік" 1997 року принесла Зейну велику популярність. Тепер його просто не впізнати. Порівняйте його зовнішній вигляд тоді й зараз.



Біллі Зейн / Колаж Кіно 24

Френсіс Фішер

Френсіс Фішер виконала роль Рут, матері Роуз, у фільмі "Титанік". Після цієї стрічки вона також зіграла ролі, які стали знаковими для неї. Однак протягом 27 років Фішер помітно постарішала, зараз вона взагалі не з'являється на екранах кінотеатрів. Дивіться, як вона виглядала у "Титаніку" та як змінилась.



Френсіс Фішер тоді та зараз / Колаж Кіно 24

Культовий фільм "Титанік" точно має побачити кожен. Він має високі рейтинги та визнання від прихильників кіно по всьому світу.

"Титанік": дивіться онлайн трейлер фільму

Молоді Джек та Роуз у стрічці покажуть, що таке справжня любов. Всупереч осуду суспільства, соціальним статусам та загрозі смерті – вони покохали одне одного назавжди.