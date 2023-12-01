О молодом Трампе снимут фильм: звезда Marvel сыграет роль скандального политика

Над фильмом будет работать Али Аббаси, его фильм "Убийца: Святой паук" был избран номинантом от Дании на Оскар 2024. Молодого Трампа сыграет звезда Marvel Себастиан Стэн.

Узнайте, о чем именно будет лента, а также что известно об актере, который сыграет роль молодого и скандального политика Дональда Трампа.

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Себастиан Стэн в фильме "Ученик": кто еще среди актерского состава

Актер, известный своей ролью Зимнего солдата в киновселенной Marvel и номинант на "Золотой глобус" за сериал "Пэм и Томми", Себастиан Стэн, получил главную роль в фильме "Ученик", который раскроет события молодых лет скандального 45-го президента США, Дональда Трамп.

В актерском составе также будет Джереми Стронг, обладатель премии "Эмми" за сериал "Наследники", который исполнит роль наставника Трампа в начале его политической карьеры Роя Кона. Также к героям фильма присоединится Мария Бакалова, номинантка на "Оскар" за роль в фильме "Борат 2", которая исполнит образ первой жены миллиардера Иваны Трамп.

Фильм "Ученик": о чем сюжет

Сценарий к фильму совместно с Аббасом написал американский писатель Габриэль Шерман. Фильм будет представлять собой исследование силы и амбиций в мире коррупции и обмана. Это рассказ о наставнике и его протеже, раскрывающем происхождение известной американской династии. Фильм о моральной и человеческой цене культуры, определенной победителями и проигравшими.



Дональд Трамп / Фото из фейсбука