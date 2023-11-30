Это стало причиной того, что он был подставлен во время речи. Читайте, что произошло на кинопремии и как отреагировал Роберт Де Ниро.

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Роберта Де Ниро подставили на кинопремии Gotham Awards

Организаторы отредактировали речь о выступлении номинанта на Оскара и "Золотого глобуса", поскольку Роберт Де Ниро собирался вспомнить бывшего президента США Дональда Трампа, которого он просто ненавидит.

Когда актер начал читать заранее написанную речь на суфлере, его выражение лица свидетельствовало о том, что что-то пошло не так. Он не пытался скрывать причину и сразу объяснил все собравшимся.

Начало моего языка было отредактировано, вырезано, а я об этом не знал. Я собираюсь вернуться, извините,

– объяснил Роберт Де Ниро.

Выступление Роберта Де Ниро на кинопремии: смотрите онлайн видео

Вернувшись на свое место, он взял мобильный телефон и прочел оригинальную версию своей речи, в которой уже упоминалось имя Трампа.

Ложь стала просто еще одним орудием в арсенале шарлатана. Бывший президент соврал нам более 30 тысяч раз, и он продолжает темп в своей текущей кампании. Но со всей своей ложью он не может скрыть свою душу. Он нападает на слабых, уничтожает дары природы и проявляет неуважение, например, используя Покахонтас как клевету,

– сказал актер.

Дело в том, что Трамп выразил неуважение к коренным американцам, используя имя дочери вождя как оскорбление для сенатора-демократа Элизабет Уоррен.

"Убийцы цветочного полнолуния" – правдивая история

Вместе с Леонардо Ди Каприо Роберт Де Ниро сыграл в фильме "Убийцы цветочного полнолуния". В этой ленте раскрывается тема убийства коренных американцев в 1920-е по мотивации наживы на богатства, которые жители получили благодаря месторождениям нефти. Де Ниро осуществил ссылку на современность.

История больше не история. Правда, перестала быть правдой. Даже факты заменяются альтернативными фактами и подпитываются теориями заговора и уродством,

– заявил Роберт Де Ниро.

"Убийцы цветочной полнолуния": смотрите онлайн трейлер фильма