Иск против известного актера подала его бывшая личная ассистентка, Грэм Чейз Робинсон, в течение нескольких лет работавшая с Робертом де Ниро. А теперь требует компенсацию в размере 12 млн. долларов.

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Суд уже начался

Свои показания уже дала 41-летняя Робинсон. Она отметила, что актер Боб (Роберт де Ниро, –24 Канал) неоднократно пытался обратиться к ней с "неуместными просьбами", в частности были просьбы почесать ему спину.

Я сказала, что он мог бы отлично воспользоваться специальной чесалкой для спины. Боб ответил на это, что ему больше нравится, как я это делаю,

– заявила Грэм.

Актер измучал работать Робинсон сверхурочно и несколько раз допускался брани в ее адрес. Женщина считает такое поведение оскорбительным, неприемлемым и отвратительным.

Истец утверждает, что она пережила эмоциональный и психический срыв.

"Я не ела. Я не спала. Я была подавлена", – отмечает она.

После освобождения Робинсон страдает депрессией, и уже четыре года не может найти работу, обвиняя в этом Роберта де Ниро.

Он не принимает идею того, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным,

– говорится в иске Грэм.

Также женщина утверждает, что актер часто был пьян, некстати шутил в ее адрес, звонил ей из туалета, просил разбудить его.

Компания Роберта Де Ниро подала иск против Робинсона

Адвокат Роберта де Ниро, Ричард Шенштейн, в суде признал, что работа личного ассистента иногда может быть не гламурной, впрочем, он утверждает, что актер всегда был справедливым и щедрым работодателем, и в этом конфликте Робинсон использовала свой доступ его к деньгам и популярности и хочет сделать это снова.

"Все это привело к серьезному нарушению доверия", – отметил Шенштейн. "Ничего из того, что случилось, не произошло из-за его пола".

Сам Роберт де Ниро утверждает, что обычно звонил ассистентке только в рабочее время и ее обязанности включали организацию рабочего графика, координацию путешествий и управление покупками подарков для родственников и друзей.

Я никогда не обижал ее. Я никогда не был жестоким. Точка,

– сказал Роберт де Ниро.

Присяжные будут решать обоснованность претензий обеих сторон одновременно.