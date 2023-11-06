Позов проти відомого актора подала його колишня особиста асистентка, Грем Чейз Робінсон, яка протягом декількох років працювала з Робертом де Ніро. А тепер вимагає компенсацію в розмірі 12 мільйонів доларів.

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Суд уже розпочався

Свої свідчення уже дала 41-річна Робінсон. Вона зазначила, що актор Боб (Роберт де Ніро, – 24 Канал) неодноразово намагався звернутися до неї з "недоречними проханнями", зокрема були прохання почухати йому спину.

Я сказала, що він міг би чудово скористатися спеціальною чесалкою для спини. Боб відповів на це, що йому більше подобається, як я це роблю,

– заявила Грем.

Актор змучував працювати Робінсон понаднормово та кілька разів допускався лайки у її адресу. Жінка вважає таку поведінку образливою, неприйнятною та огидною.

Позивачка стверджує, що вона пережила емоційний та психічний зрив.

"Я не їла. Я не спала. Я була пригнічена", – наголошує вона.

Після звільнення Робінсон страждає від депресії, і вже чотири роки не може знайти роботу, звинувачуючи в цьому Роберта де Ніро.

Він не приймає ідею того, що чоловіки повинні ставитися до жінок як до рівних,

– йдеться в позові Грем.

Також жінка стверджує, що актор часто був п'яний, недоречно жартував у її бік, дзвонив їй з туалету, просив розбудити його.

Компанія Роберта Де Ніро подала позов проти Робінсон

Адвокат Роберта де Ніро, Річард Шенштейн, в суді визнав, що робота особистого асистента іноді може бути негламурною, утім він стверджує, що актор завжди був справедливим і щедрим роботодавцем, і в цьому конфлікті Робінсон використовувала свій доступ його до грошей і популярності та хоче зробити це знову.

"Все це призвело до серйозної порушення довіри", – зазначив Шенштейн. "Нічого з того, що трапилося, не сталося через її стать".

Сам Роберт де Ніро стверджує, що він зазвичай дзвонив асистентці лише в робочий час і її обов'язки включали організацію робочого графіка, координацію подорожей і управління покупками подарунків для родичів та друзів.

Я ніколи не ображав її. Я ніколи не був жорстоким. Крапка,

– сказав Роберт де Ніро.

Присяжні вирішуватимуть обґрунтованість претензій обох сторін одночасно.