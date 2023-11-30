Це стало причиною того, що його підставили під час промови. Читайте, що сталося на кінопремії та як відреагував Роберт Де Ніро.

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Роберта Де Ніро підставили на кінопремії Gotham Awards

Організатори відредагували промову на виступ номінанта на Оскара і "Золотого глобуса", оскільки Роберт Де Ніро збирався згадати колишнього президента США Дональда Трампа, якого він просто ненавидить.

Коли актор розпочав читати наперед написану промову на суфлері, його вираз обличчя свідчив про те, що щось пішло не так. Він не намагався приховувати причину і відразу пояснив все присутнім.

Початок моєї мови був відредагований, вирізаний, а я про це не знав. Я збираюся повернутися, вибачте,

– пояснив Роберт Де Ніро.

Виступ Роберта Де Ніро на кінопремії: дивіться онлайн відео

Повернувшись на своє місце, він взяв мобільний телефон та прочитав оригінальну версію своєї промови, в якій вже було згадано ім'я Трампа.

Брехня стала просто ще одним знаряддям в арсеналі шарлатана. Колишній президент збрехав нам понад 30 тисяч разів, і він продовжує темп у своїй поточній кампанії. Але з усією своєю брехнею він не може приховати свою душу. Він нападає на слабких, знищує дари природи й виявляє неповагу, наприклад, використовуючи Покахонтас як наклеп,

– сказав актор.

Річ у тому, що Трамп висловив неповагу до корінних американців, використовуючи ім'я дочки вождя як образу для сенатора-демократа Елізабет Воррен.

"Вбивці квіткової повні" – правдива історія

Разом з Леонардо Ді Капріо Роберт Де Ніро зіграв у фільмі "Вбивці квіткової повні". У цій стрічці розкривається тема вбивства корінних американців у 1920-ті роки з мотивації наживи на багатства, які жителі отримали завдяки родовищам нафти. Де Ніро здійснив посилання на сучасність.

Історія більше не історія. Щоправда, перестала бути правдою. Навіть факти замінюються альтернативними фактами та підживлюються теоріями змови та потворністю,

– заявив Роберт Де Ніро.

"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму