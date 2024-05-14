Мир увидит фильм о легенде украинской сцены Назарии Яремчуке: когда премьера ленты

Уже вскоре мир увидит фильм о легенде украинской поп-сцены "Яремчук: Несравненный мир красоты". Исполнительным продюсером является его дочь, певица Мария Яремчук.

Украинская фестивальная премьера состоится на Миколайчук OPEN в Черновцах. А уже в конце лета каждый сможет вспомнить истории этой выдающейся фигуры в истории украинской культуры.

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В кино выйдет фильм о Назарии Яремчуке

Это биографическая драма, рассказывающая историю жизни и карьеры Назария Яремчука, одного из первых исполнителей, которые стали настоящими народными любимцами.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма

В фильме представлены эксклюзивные воспоминания его родственников, близких людей и выдающихся личностей культуры, а также личные дневники и уникальные хроники, охватывающие различные этапы его жизни – от победы на конкурсе "Песня – 71" с композицией "Червона рута" до политических преследований КГБ, трагической гибели Владимира Ивасюка, а также его выступлений в Чернобыле и Афганистане.

Кто работал над лентой

Компания FILM.UA Distribution отвечает за кинотеатральную дистрибуцию и продвижение фильма. Производство: KNIFE! Films.

Над созданием ленты также работали:

Режиссер: Артем Григорян.

Продюсер: Максим Сердюк.

Сценарист: Ярослав Коротков.

Исполнительный продюсер: Мария Яремчук.

Оператор-постановщик: Илья Михайлусь.

Композитор: Михаил Клименко.

Премьера фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты" будет в кино с 8 августа. Эта лента раскроет детали об украинской песне 1970-80-х годов и выдающихся фигурах в популярной музыке Украины сквозь призму Назария Яремчука.