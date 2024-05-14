Українська фестивальна прем'єра відбудеться на Миколайчук OPEN у Чернівцях. А вже наприкінці літа кожен матиме змогу пригадати історії цієї видатної постаті в історії української культури.

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У кіно вийде фільм про Назарія Яремчука

Це біографічна драма, що розповідає історію життя та кар'єри Назарія Яремчука, одного з перших виконавців, які стали справжніми народними улюбленцями.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі представлені ексклюзивні спогади його родичів, близьких людей та видатних особистостей культури, а також особисті щоденники та унікальні хроніки, що охоплюють різні етапи його життя – від перемоги на конкурсі "Пісня – 71" з композицією "Червона рута" до політичних переслідувань КДБ, трагічної загибелі Володимира Івасюка, а також його виступів у Чорнобилі та Афганістані.

Хто працював над стрічкою

Компанія FILM.UA Distribution відповідає за кінотеатральну дистрибуцію та промоцію фільму. Виробництво: KNIFE! Films.

Над створенням стрічки також працювали:

Режисер: Артем Григорян.

Продюсер: Максим Сердюк.

Сценарист: Ярослав Коротков.

Виконавча продюсерка: Марія Яремчук.

Оператор-постановник: Ілля Михайлусь.

Композитор: Михайло Клименко.

Прем'єра фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси" буде у кіно з 8 серпня. Ця стрічка розкриє деталі про українську пісню 1970-80-х років та видатних постатей у популярній музиці України крізь призму Назарія Яремчука.