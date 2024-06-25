Производство следующей части "Шрека" началось в прошлом году, и Мерфи начал озвучивать Ослика около пяти месяцев назад. На тот момент был записан лишь первый акт, но работа активно продолжается и должна завершиться ближе к концу текущего года.

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Когда выйдет новая часть мультфильма "Шрек"

Выход фильма запланирован на 2025 год. Это станет значимым событием для поклонников, ведь это произойдет ровно через 15 лет после выпуска "Шрека навсегда".

"Шрек навсегда": смотрите онлайн трейлер мультфильма

За это время многое изменилось как в мире анимации, так и в жизни самих персонажей, что делает возвращение любимых героев еще более ожидаемым.

Фанаты с нетерпением ждут, чтобы увидеть новые приключения Шрека, Ослика и других обитателей сказочного мира.

Уже подтверждено, что к своим оригинальным ролям вернутся Эдди Мерфи (Ослик), Майк Майерс (Шрек), Кэмерон Диас (Принцесса Фиона) и Антонио Бандерас (Кот в сапогах). Относительно других персонажей, еще в апреле прошлого года продюсер Крис Меледандри сообщал, что ведет активные переговоры с оригинальным актерским составом.

Что известно о спин-оффе "Ослик"

По словам актера Эдди Мерфи, "Ослик" станет отдельным фильмом об одном из самых любимых персонажей франшизы. Планируется, что он выйдет в прокат после завершения работы над пятой частью.



Эдди Мерфи озвучил "Ослика" / Фото Зеркало недели

Поскольку анимационный фильм "Кот в сапогах 2: Последнее желание" заработал 485 миллионов долларов, что в пять раз превышает его производственный бюджет, стало лишь вопросом времени, когда компания DreamWorks Animation вернется к франшизе "Шрека" и начнет снимать спин-оффы к ней.