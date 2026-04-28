В это трудно поверить, но этим сериалам скоро 20 лет
- В 2026 году много известных сериалов, таких как "Джейн Эйр", "Робин Гуд" и "Декстер", отметят 20-летний юбилей с момента выхода.
- Выход третьего сезона сериала "Дом дракона" намечен на июнь 2026 года.
Время настолько быстро летит, что трудно представить, как нашим любимым историям уже несколько десятков лет. В 2026 году многие известные сериалы пересекут границу в 20 лет с момента выхода первой серии.
Если интересно, есть ли в списке ваш любимый сериал, то ищите его дальше в материале.
"Джейн Эйр", 2006
Рейтинг IMDb: 8, 3
Количество сезонов: 1
Количество серий: 4
Это экранизация романа Шарлотты Бронте, которая рассказывает о сироте Джейн Эйр. У девушки было тяжелое детство в доме тети и суровые годы в пансионате для бедных девушек. Когда она подрастает, то получает работу гувернантки в имении Торнфилд-Холл, где ухаживает за 8-летней девочкой.
Но вдруг Эйр влюбляется в владельца поместья. И все приводит к тому, что они решают пожениться, однако в день свадьбы открывается ужасная тайна.
"Джейн Эйр": смотрите онлайн трейлер сериала
"Робин Гуд", 2006– 2009
Рейтинг IMDb: 7, 4
Количество сезонов: 3
Количество серий: 39
Это британский приключенческий сериал, который рассказывает о Робине Локсли, который возвращается домой после пяти лет участия в Крестовом походе вместе с королем Ричардом.
Вернувшись, он обнаруживает, что в Ноттингеме властвует новый шериф, а местные жители живут в нищете, потому что являются заложниками высоких налогов. Робин решает защитить бедных и становится на путь борьбы с шерифом и его правой рукой – сэром Гаем Гизборном.
"Робин Гуд": смотрите онлайн трейлер сериала
"Декстер", 2006– 2013
Рейтинг IMDb: 8, 6
Количество сезонов: 8
Количество серий: 96
Судебный эксперт Декстер Морган работает в полиции. Но есть нюанс. Он – серийный убийца, а его жертвы – преступники. Мужчина их убивает, расчленяет тела и избавляется от них. Декстер руководствуется "Кодексом Гарри", который оставил ему названный отец, чтобы тот не испытывал неприятностей.
Но сюжет становится интереснее тогда, когда Моргану бросают вызов.
"Декстер": смотрите онлайн трейлер сериала
Какие еще сериалы входят в этот список:
- "Н2О: Просто добавь воды";
- "Блейд";
- "Монте-Кристо. Любовь и месть";
- "Волки-оборотни";
- "Герои";
- "Студия 30";
- "Братья и сестры";
- "Дурака Бетти";
- "Торчвуд";
- "Огни ночной пятницы".
Когда выйдет продолжение сериала "Дом дракона"?
Премьера третьего сезона запланирована на июнь этого года. Известно, что выпустят 8 серий, сообщает издание Deadline.
Расписание выхода серий:
- 1 серия– 21 июня 2026 года;
- 2 серия– 28 июня 2026 года;
- 3 серия– 5 июля 2026 года;
- 4 серия– 12 июля 2026 года;
- 5 серия– 19 июля 2026 года;
- 6 серия– 26 июля 2026 года;
- 7 серия– 2 августа 2026 года;
- 8 серия– 9 августа 2026 года.
"Дом дракона": смотрите онлайн трейлер сериала
В новом трейлере от HBO Max впервые появляется Джеймс Нортон в роли Ормунда Гайтауэра, который станет одним из ключевых игроков сезона. В свои роли возвращаются хорошо известные актеры: Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Оливия Кук и другие.