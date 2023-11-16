Первая часть 6 сезона "Короны" вышла на Netflix: каким будет финал королевской истории

Кинолюбы уже шестой сезон с нетерпением ждут выхода шестого сезона культового исторического сериала "Корона". Последняя часть, повествующая о британской королеве Елизавете II, будет представлена в двух этапах. Первая станет доступна на Netflix уже сегодня!

Ранее были обнародованы детали сюжета последнего сезона "Короны". Финальная часть точно не оставит равнодушными поклонников королевской семьи, так что читайте о финальной истории сериала в материале и просматривайте первую часть шестого сезона.

Смотрите также Чтобы посмеяться и поплакать: 4 крутых фильма и сериалов о футбольных фанатах

Шестой сезон будет охватывать события с 1997 по 2005 год.

Первая часть включает четыре эпизода, которые расскажут об отношениях между принцессой Дианой и Доди Аль-Файедом перед трагической автокатастрофой в Париже в 1997 году. История также охватит события в Великобритании во время премьерства Тони Блэра.

Во второй части зрители узнают период, когда молодой принц Уильям возвращается в университет после потери своей матери. Также она охватит события свадьбы тогда принца Чарльза и Камиллы Паркер Боул. В этой части также будет впервые представлена Кейт Миддлтон.

Авторы "Короны" сменяли актеров на главные роли

Как известно, создатели "Короны" периодически сменяли актеров в главных ролях каждые два сезона, демонстрируя возрастные трансформации персонажей. В сериале три актрисы исполнили роль королевы Елизаветы II: Клер Фой (1-2 сезона), Оливия Колман (3-4 сезона) и Имельда Стонтон (5-6 сезона).

Джонатан Прайс, аналогично предыдущему сезону, воплотит образ принца Филиппа, Доминик Уэст повторно исполнит роль принца Чарльза, а Элизабет Дебики снова выступит в роли принцессы Дианы.

Среди новых актеров в шестом сезоне появятся Эд Маквей и Мэг Беллами, которые олицетворяют образы принца Уильяма и Кейт Миддлтон на экране. Их появление запланировано в первой части шестого сезона.

О чем были предыдущие сезоны

Дебютный сезон вышел в свет в 2016 году и раскрыл жизнь Елизаветы II перед ее восхождением на британский трон, а также в первые годы ее правления монархией.

Второй сезон "Короны", вышедший в декабре 2017 года, также рассказывает о жизни молодой королевы Елизаветы II, охватывая период с 1956 по 1964 годы.

Третий сезон, представленный в 2019 году, охватывает период с 1964 по 1977 год, начиная с избрания Гарольда Вильсона премьер-министром и завершая серебряным юбилеем правления Елизаветы II.

Четвертый сезон, показанный в 2020 году, освещает события с 1979 по 1990 год, сосредотачиваясь на 11-летнем сроке Маргарет Тэтчер в должности премьер-министра.

Основная сюжетная линия пятого сезона разворачивается вокруг событий 1990-х годов, в том числе развод принца Чарльза и леди Дианы. Премьера этого сезона прошла в ноябре 2022 года.

Продолжение "Короны": Стоит ли ждать приквел

Появились слухи о возможном выходе приквела сериала "Корона". Эта новая серия может охватить период после смерти королевы Виктории в 1901 г. и завершить к началу правления Елизаветы II. Кроме того, в вероятном приквеле "Короны" могут демонстрировать события на королевском дворе во время Первой и Второй мировых войн.

"Корона" 6 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала