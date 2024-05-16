Оккупантам место в аду: команда фильма "Мирные люди" презентует официальный украинский постер

31 мая на 21 Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA состоится украинская премьера фильма "Мирные люди" Оксаны Карпович. Лента станет фильмом-открытием фестиваля.

Специально к украинской премьере фильма команда представляет официальный артпостер, который создала художница Дана Кавелина. Смотрите, как выглядит эта работа и что известно о новой ленте Оксаны Карпович.

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О чем фильм "Мирные люди"

"Мирные люди" – это необычный роуд-муви, разворачивающийся на деоккупированных украинских территориях, демонстрируя последствия полномасштабного российского вторжения.

Звуковое сопровождение фильма базируется на записях перехваченных телефонных разговоров российских военных с их родственниками, где "мирные люди" высказываются с особой жестокостью.

Дизайн украинского постера принадлежит Дане Кавелине – художнице, работающей с текстом, живописью, графикой, видео и инсталляциями, ее работы касаются личных и исторических травм, уязвимости и восприятия войны вне привычных нарративов.

Режиссер фильма Оксана Карпович рассказывает, что давно следила за работами Даны Кавелиной и в свое время была очень тронута ее фильмом "Письмо к горлице" (Letter to a Turtledove). А во время полномасштабного вторжения России в Украину графические работы Даны, которые она публиковала онлайн, особенно откликнулись режиссеру.

Если бы фильм был человеком, то афиша была бы ее ID-документом, показывающим ее идентичность, и одновременно – продолжает ее в другой плоскости. С самого начала работы над фильмом я видела нашу афишу аллегорической: сгустком содержания фильма, а не буквальной его иллюстрацией.

"Я представляю российских оккупантов людьми безликими и озабоченными, такими, которые находятся в муках собственного невежества, зациклены на себе и оторваны от реальности. Мое указание Кавелиной было именно таким – изобразить людей в аду. Ей удалось это чрезвычайно", – отмечает Карпович.

Работа над постером сложилась очень органично. Предложенный Даной вариант изображения был утвержден сразу, а впоследствии – доработан всего за несколько подходов. "Мирные люди" сознательно не показывают лица россиян и россиянок, которых мы слышим, но создают пространство для того, чтобы зрители могли их представить.

Награды фильма "Мирные люди"

Фильм получил Специальную награду от экуменического жюри в секции Forum и специальное отличие от жюри Amnesty International. Режиссер Оксана Карпович была удостоена награды BAFICI за лучшую режиссерскую работу.

Премьера картины вызвала значительный международный резонанс и привела к приглашениям в программы многих ведущих кинофорумов.

21-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA продлится с 31 мая по 9 июня. Вторым фестивалем, где будет показан фильм "Мирные люди" в Украине, станет Миколайчук OPEN в Черновцах (15-23 июня).

После фестивальных показов картина выйдет в украинский прокат 29 августа.