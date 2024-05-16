Спеціально до української прем'єри фільму команда презентує офіційний артпостер, який створила мисткиня Дана Кавеліна. Дивіться, який вигляд має ця робота та що відомо про нову стрічку Оксани Карпович.

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Про що фільм "Мирні люди"

"Мирні люди" – це незвичайний роуд-муві, що розгортається на деокупованих українських територіях, демонструючи наслідки повномасштабного російського вторгнення.

Звуковий супровід фільму базується на записах перехоплених телефонних розмов російських військових з їхніми родичами, де "мирні люди" висловлюються з особливою жорстокістю.

Дизайн українського постера належить Дані Кавеліні – мисткині, що працює з текстом, живописом, графікою, відео та інсталяціями, її роботи стосуються особистих та історичних травм, вразливості та сприйняття війни поза звичними наративами.

Режисерка фільму Оксана Карпович розповідає, що давно слідкувала за роботами Дани Кавеліної й свого часу була дуже зворушена її фільмом "Лист до горлиці" (Letter to a Turtledove). А під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну графічні роботи Дани, які вона публікувала онлайн, особливо відгукнулися режисерці.

Якби фільм був людиною, то афіша була б її ID-документом, що показує її ідентичність, і водночас – продовжує її в іншій площині. Із самого початку роботи над фільмом я вбачала нашу афішу алегоричною: згустком змісту фільму, а не буквальною його ілюстрацією.

"Я уявляю російських окупантів людьми безликими й стурбованими, такими, які перебувають в муках власного невігластва, зациклені на собі й відірвані від реальності. Моя вказівка Кавеліній була саме такою – зобразити людей у пеклі. Їй вдалося це надзвичайно", – зазначає Карпович.

Робота над постером склалася дуже органічно. Запропонований Даною варіант зображення було затверджено одразу, а згодом – допрацьований всього за декілька підходів. "Мирні люди" свідомо не показують обличчя росіян і росіянок, яких ми чуємо, але створюють простір для того, щоб глядачі могли їх уявити.

Нагороди фільму "Мирні люди"

Фільм отримав Спеціальну відзнаку від екуменічного журі у секції Forum і спеціальне відзначення від журі Amnesty International. Режисерка Оксана Карпович була ушанована нагородою BAFICI за найкращу режисерську роботу.

Прем'єра картини викликала значний міжнародний резонанс і призвела до запрошень до програм багатьох провідних кінофорумів.

21-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA триватиме з 31 травня до 9 червня. Другим фестивалем, де буде показаний фільм "Мирні люди" в Україні, стане Миколайчук OPEN у Чернівцях (15-23 червня).

Після фестивальних показів картина вийде в український прокат 29 серпня.