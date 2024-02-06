Узнайте интересные факты о сериале: кто в главных ролях, изменен ли сюжет истории и как реагируют украинцы на такую адаптацию любимой ленты.

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Премьера сериала "Сваты. Абсолютно польская история"

По сюжету, супруги Аня и Матеуш неожиданно решают отправиться в отпуск и просят бабушку и дедушку помочь присмотреть за их дочерью Майей. Однако по ошибке к ним приезжают родители Ани (Вацлав и Кристина Гонсиор) из поселка, а также родители Матеуша (Ивона и Ежи Квятковски) из большого города.

Отличие с оригиналом заключается в том, что в этой истории "Сваты. Абсолютно польская история" – это современный подход к известной истории, в котором поднимаются актуальные темы.

"Сваты. Абсолютно польская история": смотрите онлайн трейлер сериала

Главные роли в сериале исполнили известные польские актеры: Моника Кшивковская (в роли Ивоны Квятковской), Мариуш Килян (в исполнении Ежи Квятковского), Павел Кослик (как Вацлав Гонсиор), Беата Шимшайнер (в роли Кристины Гонсиор), Амелия Жуховская (в исполнении внучки Славжа) и другие.

"Сваты. Абсолютно польская история" вышел в Украине: как отреагировали украинцы

Этот сериал производили и транслировали в Польше. На данный момент вышло два сезона, каждый из которых состоит из 8 эпизодов. Украинцы уже успели пересмотреть польскую версию сериала, и вот как они реагируют:

"Сериал неплохой, но им надо было не копировать просто старый сериал, а придумать что-то свое, что-то новое."

"Этой версии не хватает немного той перчинки, остроты сюжета, которая есть в нашей версии. Но интересно смотреть."

"Я хотела пересмотреть "Сваты", но не хотела смотреть русскую версию. А теперь с удовольствием пересмотрю"

"Не понимаю, зачем было делать такую копию. Она уже не воспринимается, потому что это тупо перевод наших "Сватов" и другие актеры, извините."

"Спасибо, братья поляки. В другой жизни очень нравился сериал, а потом противно стало смотреть на некоторые лица. Вы вернули нам кусочек жизни, которым мы жили до войны."

"Сваты. Абсолютно польская история" можно смотреть каждую субботу в 19:00 на телеканале "1+1 Украина".