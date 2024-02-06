Дізнайтесь цікаві факти про серіал: хто в головних ролях чи змінено сюжет історії та як реагують українці на таку адаптацію улюбленої стрічки.

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Прем'єра серіалу "Свати. Абсолютно польська історія"

За сюжетом, подружжя Аня та Матеуш несподівано вирішують вирушити у відпустку і просять бабусю та дідуся допомогти доглянути за їхньою донькою Маєю. Однак через помилку до них приїжджають батьки Ані (Вацлав та Кристина Гонсіор) із селища, а також батьки Матеуша (Івона та Єжи Квятковські) з великого міста.

Відмінність з оригіналом полягає у тому, що у цій історії "Свати. Абсолютно польська історія" – це сучасний підхід до відомої історії, у якому порушуються актуальні теми.

"Свати. Абсолютно польська історія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Головні ролі у серіалі виконали відомі польські актори: Моніка Кшивковська (в ролі Івони Квятковської), Маріуш Кілян (у виконанні Єжи Квятковського), Павло Кослик (як Вацлав Гонсіор), Беата Шимшайнер (у ролі Кристини Гонсіор), Амелія Жуховська (у виконанні онуки Славжа) та інші.

"Свати. Абсолютно польська історія" вийшов в Україні: як відреагували українці

Цей серіал виробляли та транслювали в Польщі. На цю мить вийшло два сезони, кожен з яких складається з 8 епізодів. Українці вже встигли переглянути польську версію серіалу, і ось як вони реагують:

"Серіал непоганий, але їм треба було не копіювати просто старий серіал, а придумати щось своє, щось нове."

"Цій версії бракує трохи тієї перчинки, гостроти сюжету, яка є в нашій версії. Але цікаво дивитись."

"Я хотіла передивитись "Свати", але не хотіла дивитись російську версію. А тепер із задоволенням перегляну"

"Не розумію, навіщо було робити таку копію. Вона вже не сприймається, тому що це тупо переклад наших "Сватів" і інші актори, вибачте."

"Дякую, брати поляки. В іншому житті дуже подобався серіал, а потім огидно стало дивитися на деякі обличчя. Ви повернули нам шматочок життя, яким ми жили до війни."

"Свати. Абсолютно польська історія" можна дивитись щосуботи о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна".