Без Эмбер Герд: вышел новый трейлер "Аквамена-2"

Джейсон Момоа в Атлантиде поразит зрителей уже 21 декабря. А пока кинотворцы порадовали поклонников новым трейлером.

Во втором трейлере "Аквамен и Потерянное царство" мы можем увидеть практически всех персонажей, которых мы помним из оригинального фильма 2018 года, кроме Эмбер Херд.

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Новый фильм с Джейсоном Момоа является продолжением "Аквамена" 2018 года

Харизматичный актер вернется к роли, как и ожидали поклонники. В трейлере продолжительностью полторы минуты представлено большинство персонажей из оригинального фильма, включая Николь Кидман в роли Атланты и Яхью Абдул-Матина II в роли антагониста – Черной Манты. Даже при возвращении Эмбер Херд в роли Мэри, ее вообще не показали в трейлере.

"Аквамен и Потерянное царство": смотрите онлайн трейлер фильма

По сюжету сиквела "Аквамен" сталкивается со сложной задачей: уравновешиванием обязанностей короля Атлантиды и члена Лиги Справедливости.

Решение убрать Эмбер Херд

В 2018 году, когда вышла первая часть фильма "Аквамен", было принято решение изъять Эмбер Херд из кинопроекта. Эмбер играла роль жены Аквамена, Мэри, которая была дочерью царя Нерея и обладала способностью контролировать воду с помощью своего ума и общаться с другими атлантами по телепатическому пути. Однако тогда Херд встречалась с миллиардером Илоном Маском, который написал письмо с угрозами в кинокомпанию, поэтому актриса должна была сниматься во второй части.



Эмбер Херт и Илон Маск / Фото из инстаграма Илона

Однако после того, как Джонни Депп выиграл судебный иск против нее, его поклонники запустили петицию с требованием изъять Эмбер из продолжения фильма. Петиция получила более 2,3 миллиона подписей. Но ее снова не убрали из актерского состава, на этот раз Эмбер заявила об отрицательном отношении к ней на съемочной площадке и сказала, что ее коллега Джейсон Момоа специально одевался как Джонни Депп, с целью расстроить ее.

Чтобы избежать нового скандала, сцены из Эмбер Херд решили оставить в фильме, однако их должны были сократить. Впрочем, в трейлере к фильму героини Эмбер, Мэри, нет. Слухи указывают на то, что ее не будет в финальном варианте фильма.

Ключевые моменты трейлера

Аквамен стремится возобновить отношения со своим сыном, в то время как Черная Манта возвращается с целью мести за гибель отца. Злодей обладает древней силой, которая оказывается черным трезубцем – предметом, содержащим зловещую магию. Это позволит ему разрушить Атлантиду.

Завершающая сцена трейлера показывает, как Черная Манта угоняет сына Аквамена и ранит его отца. Теперь супергерою придется собрать все свои силы и привлечь союзников из Атлантиды и других мест, чтобы победить Черную Манту и спасти своего сына.