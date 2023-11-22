У другому трейлері "Аквамен і Загублене королівство" ми можемо побачити практично всіх персонажів, яких ми пам'ятаємо з оригінального фільму 2018 року, окрім Ембер Герд.

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Новий фільм з Джейсоном Момоа є продовженням "Аквамена" 2018 року

Харизматичний актор повернеться до ролі, як і очікували шанувальники. У трейлері тривалістю півтори хвилини представлені більшість персонажів з оригінального фільму, включаючи Ніколь Кідман у ролі Атланти та Ях’ю Абдул-Матіна II у ролі антагоніста – Чорної Манти. Навіть при поверненні Ембер Герд у ролі Мери, її взагалі не показали в трейлері.

"Аквамен і Загублене королівство": дивіться онлайн трейлер фільму

За сюжетом сиквелу "Аквамен" стикається зі складним завданням: урівноваженням між обов'язками короля Атлантиди та члена Ліги Справедливості.

Рішення прибрати Ембер Герд

У 2018 році, коли вийшла перша частина фільму "Аквамен", було прийнято рішення вилучити Ембер Герд з кінопроєкту. Ембер грала роль дружини Аквамена, Мери, яка була дочкою царя Нерея і володіла здатністю контролювати воду за допомогою свого розуму та спілкуватися з іншими атлантами телепатичним шляхом. Проте тоді Герд зустрічалася з мільярдером Ілоном Маском, який написав листа з погрозами у кінокомпанію, тому акторка мала зніматись у другій частині.



Ембер Герт та Ілон Маск / Фото з інстаграму Ілона

Однак після того, як Джонні Депп виграв судовий позов проти неї, його прихильники запустили петицію з вимогою вилучити Ембер з продовження фільму. Петиція отримала понад 2,3 мільйона підписів. Але її знову не прибрали з акторського складу, цього разу Ембер заявила про негативне ставлення до неї на знімальному майданчику і сказала, що її колега Джейсон Момоа спеціально вдягався як Джонні Депп, з метою засмутити її.

Щоб уникнути нового скандалу, сцени з Ембер Герд, вирішили залишити в фільмі, проте їх мали скоротити. Утім, у трейлері до стрічки героїні Ембер, Мери, немає. Чутки вказують на те, що її не буде у фінальному варіанті фільму.

Ключові моменти трейлера

Аквамен прагне відновити відносини зі своїм сином, тоді як Чорна Манта повертається з метою помсти за загибель батька. Лиходій володіє давньою силою, яка виявляється чорним тризубом – предметом, що містить зловісну магію. Це дозволить йому зруйнувати Атлантиду.

Завершальна сцена трейлера показує, як Чорна Манта викрадає сина Аквамена та ранить його батька. Тепер супергероєві доведеться зібрати всі свої сили та залучити союзників з Атлантиди та інших місць, щоб перемогти Чорну Манту та врятувати свого сина.