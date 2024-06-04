А уже 13 июня зрители смогут увидеть продолжение. Между тем Netflix выпустил трейлер второй части третьего сезона.

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Вышел трейлер второй части третьего сезона "Бриджертонов"

Из кадров трейлера понимаем, что роман Пенелопы Фезерингтон и Колина Бриджертона под угрозой из-за большой тайны красавицы. В частности, препятствием к их отношениям может стать двойная жизнь, которую ведет девушка. Ведь, когда все высшее общество засыпает, просыпается Леди Вислдаун, которая все видит и знает.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер второй части третьего сезона

Но только просмотр новых серий даст нам ответы на все вопросы. Поэтому ожидайте премьеры и наслаждайтесь уже любимой историей семьи Бриджертонов.

Чем закончилась первая часть третьего сезона "Бриджертонов"

История Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон достигает своей вершины. Парень признается себе и Пенелопе в том, что безумно в нее влюблен.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер первой части третьего сезона

Первая часть третьего сезона заканчивается страстной сценой в карете. Похоже, Пенелопа наконец нашла того, кто полюбил ее навсегда. Однако для зрителей остается секретом, какой ответ она даст на предложение руки и сердца.