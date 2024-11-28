Режиссером фильма стал польский "король бокс-офисов" Патрик Вега, который обещает раскрыть все темные стороны жизни российского диктатора, пишет 24 Канал.

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Лента расскажет о малоизвестных, реальных и скрытых фактах из жизни Путина и покажет черты, которые он неудачно пытается скрыть – слабость и низость. Фильм хочет показать, что стоит за десятками войн, террористических актов, кем является диктатор вне глаз публики и какая смерть его ждет.

Путешествие глубинами сознания Владимира Путина, что открывает зрителю параноидальные мысли и уязвимые точки российского диктатора. Кому и за сколько Путин продал последние крохи человечности в обмен на неограниченную власть?

– пишет в синопсисе к фильму.

"Смерть Путина": смотрите тизер-трейлер к фильму онлайн

Выход фильма в прокат в Украине состоится 16 января 2025 года.

Детали о создании фильма

Лента "Смерть Путина" создана с применением технологии deepfake, чтобы добавить каждой сцене максимальной реалистичности.

В производстве принимали участие США, Польша и Мальта.

Съемки ленты проходили в Польше. Украине, Израиле, Иордании, Алеппо и даже в России. Кинематографисты работали с дронами во время полномасштабного вторжения, чтобы снять нужные сцены из Украины.