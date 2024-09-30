Не только "Такси": 4 лучшие роли французской актрисы Марион Котийяр

30 сентября известная французская актриса Марион Котийяр празднует свой день рождения. За время своей многолетней карьеры она стала любимицей миллионов и смогла заполонить сердца зрителей.

По случаю дня рождения звезды Кино 24 подготовил подборку лучших фильмов с участием Марион Котийяр. Эти ленты помогли получить актрисе премии Оскар, "Золотой глобус" и BAFTA.

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"Такси"

Сюжет фильма разворачивается вокруг бесстрашного таксиста Даниэля Моралеса, который всегда везет клиентов на большой скорости, не имея водительских прав. Мужчина улучшает свой автомобиль в сервисе, что позволяет ездить ему еще быстрее. Однажды клиентом Даниэля становится инспектор Эмильен, который замечает многочисленные нарушения таксистом правил дорожного движения. После этого Моралес должен сделать выбор – отказаться от работы водителя или в течение месяца тайно работать на полицию.

В ленте Марион сыграла Лили – девушку главного героя. Эта роль позволили Котийяр стать известной не только французской, но и иностранной аудитории.



Марион Котияр в фильме "Такси" / Кадр из ленты

"Жизнь в розовом цвете"

Лента рассказывает о жизненном и творческом пути известной французской певицы Эдит Пиаф. Драма позволяет окунуться в тяжелую судьбу артистки, которая десятки лет очаровывала мир своим голосом. Марион удачно перевоплотилась как в 18-летнюю молодую певицу, так и в изможденную взрослую женщину, что позволило Котийяр получить премию Оскар в номинации "Лучшая актриса".



Марион Котийяр в "Жизнь в розовом цвете" / Кадр из фильма

"Начало"

Коб, чтобы скрыть свое криминальное прошлое, соглашается похищать тайны людей, проникая в их сны. Однажды главный герой получает специальное задание – узнать важную информацию у одного состоятельного мужчины. Однако не все так просто – этот богач слишком умный и может понять, что что-то не так. Поэтому Коб начинает раздумывать над многоуровневой схемой, которая сможет построить другой мир, что заставит усомниться в его реальности.

В фильме Марион блестяще сыграла жену главного героя – Мол.



Марион Котийяр в фильме "Начало" / Кадр из ленты

"В полночь в Париже"

Сценарист Гил отправляется в Париж, чтобы найти вдохновение для написания новых работ. Во время прогулки по французской столице мужчина скучает в компании своей девушки и ее родителей. Неожиданно герой видит машину, а после этого оказывается в 1920-х. С того момента Гил начинает проводить дни вместе с невестой, а ночи – с тайной возлюбленной Адрианой (ее сыграла Марион). Мужчина теперь должен принять решение – остаться в настоящем или в прошлом.



Марион Котийяр в фильме "В полночь в Париже" / Кадр из фильма

Смотрите фильмы с участием талантливой Марион Котийяр и создайте уютную атмосферу вечером. Просмотр этих лент позволит не только насладиться актерской игрой звезды, но и поздравить ее с важным праздником таким образом.