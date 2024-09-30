З нагоди дня народження зірки Кіно 24 підготував добірку найкращих фільмів з участю Маріон Котіяр. Ці стрічки допомогли здобути акторці премії Оскар, "Золотий глобус" і BAFTA.

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"Таксі"

Сюжет фільму розгортається навколо безстрашного таксиста Даніеля Моралеса, який завжди везе клієнтів на великій швидкості, не маючи водійських прав. Чоловік покращує свій автомобіль у сервісі, що дозволяє їздити йому ще швидше. Одного разу клієнтом Даніеля стає інспектор Емільєн, який помічає численні порушення таксистом правил дорожнього руху. Після цього Моралес має зробити вибір – відмовитися від роботи водія або протягом місяця таємно працювати на поліцію.

У стрічці Маріон зіграла Лілі – дівчину головного героя. Ця роль дозволили Котіяр стати відомою не тільки французькій, але й іноземній аудиторії.



Маріон Котіяр у фільмі "Таксі" / Кадр зі стрічки

"Життя у рожевому кольорі"

Стрічка розповідає про життєвий і творчий шлях відомої французької співачки Едіт Піаф. Драма дає змогу зануритися у важку долю артистки, яка десятки років зачаровувала світ своїм голосом. Маріон вдало перевтілилася як у 18-річну молоду співачку, так і у виснажену дорослу жінку, що дозволило Котіяр здобути премію Оскар у номінації "Найкраща акторка".



Маріон Котіяр у "Життя у рожевому кольорі" / Кадр з фільму

"Початок"

Коб, щоб приховати своє кримінальне минуле, погоджується викрадати таємниці людей, проникаючи у їхні сни. Одного разу головний герой отримує спеціальне завдання – дізнатися важливу інформацію в одного заможного чоловіка. Однак не все так просто – цей багатій занадто розумний і може зрозуміти, що щось не так. Тому Коб починає роздумувати над кількарівневою схемою, яка зможе побудувати інший світ, що змусить засумніватися в його реальності.

У фільмі Маріон блискуче зіграла дружину головного героя – Мол.



Маріон Котіяр у фільмі "Початок" / Кадр зі стрічки

"Опівночі в Парижі"

Сценарист Гіл вирушає до Парижа, щоб знайти натхнення для написання нових робіт. Під час прогулянки французькою столицею чоловік нудьгує у компанії своєї дівчини та її батьків. Несподівано герой бачить автівку, а після цього опиняється в 1920-х. З того моменту Гіл починає проводити дні разом з нареченою, а ночі – з таємною коханою Адріаною (її зіграла Маріон). Чоловік тепер має прийняти рішення – залишитися в сьогоденні чи в минулому.



Маріон Котіяр у фільмі "Опівночі в Парижі" / Кадр зі стрічки

Дивіться фільми з участю талановитої Маріон Котіяр і створіть затишну атмосферу ввечері. Перегляд цих стрічок дозволить не тільки насолодитися акторською грою зірки, але й привітати її з важливим святом у такий спосіб.