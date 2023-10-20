Walt Disney Company – 100 лет: 5 лучших фильмов производства легендарной киностудии

После напряженной рабочей недели всегда важно найти время для отдыха. Предстоит выходные, а значит, будет время для просмотра лучших фильмов производства Walt Disney всех времен.

В подборке 24 Канала Вас ждут любимые фильмы для просмотра всей семьей. А именно: "Пираты Карибского моря", "Красавица и чудовище", "Круэлла" и другие.

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Круелла (Cruella)

США, Великобритания20217.3

События фильма разворачиваются в панк-роковом Лондоне 1970-х годов и рассказывают историю молодой мошенницы по имени Эстелла. Эстелла – это умная и изобретательная девушка, мечтающая прославиться в мире моды. Она ищет компанию друзей, включающую нескольких молодых воров, также разделяющих ее желание блеска и роскоши.

Вместе они пытаются прижиться в Лондоне и претвориться в мир большой моды. Однажды талант Эстеллы привлекает внимание Баронессы фон Геллман, легендарной фигуры в мире моды, славящейся своей непревзойденной красотой и прихотливостью. Однако их отношения начинают разворачиваться и раскрывают тайны, которые заставят Эстеллу увидеть свою темную сторону и стать мятежной, стильной, но мстительной Круэллой.

"Круэлла": смотрите онлайн трейлер фильма

Пираты Карибского моря (Pirates of the Caribbean)

США20038.1

Приключенческая франшиза рассказывает о событиях, разворачивающихся в Карибском море в 17 веке. Основной персонаж Джек Спарроу сочетает в себе черты пиратского бунтаря и настоящего джентльмена – все как любят поклонницы. В 2003 году под известным названием вышла первая часть киносерии "Проклятие Черной Жемчужины" под режиссурой Гора Вербински. Вторая и третья части были сняты одновременно, методом "бэк-ту-бэк", то есть параллельно, и вышли с небольшим перерывом, всего за 1 год.

Суммарный бюджет этих двух частей стал самым дорогим в тот момент в истории кинематографа. Через четыре года, в 2011 году, была выпущена следующая часть франшизы под названием Пираты Карибского моря: На странных берегах. В мае 2017 года вышла пятая часть под названием "Пираты Карибского моря: Месть Салазара".

"Пираты Карибского моря": смотрите онлайн трейлер фильма

Красавица и чудовище (Beauty and Beast)

США20177.1

1810 год. Белль и его отец Морис счастливо живут в деревне. Однако однажды Морис потерялся на пути к ярмарке и попал в огромный замок, в котором живет Чудовище. Чудовище удерживает Мориса в плену, считая его вором. Когда-то Чудовище было принцем Адамом, но Колдунья превратила его в страшное животное. А все потому, что Адам был самоуверенным, слишком упрямым и жестоким. Теперь он вынужден жить как Чудовище, а его слуги превращены в разные предметы, пока Адам не станет ласковее и не найдет в себе истинную любовь.

"Красавица и Чудовище": смотрите онлайн трейлер фильма

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Золушка (Cinderella)

: США, Великобритания.: 2015: 6.9

Новая, но всегда такая волшебная сказка о Золушке. После того как отец Эллы вторично женился после смерти ее матери, он мечтал, чтобы их новая семья была так же счастлива, как когда была мать. Однако, когда он внезапно умер, девушка обнаружила, что ее мачеха и пасынки – жестокие и бессердечные.

Вместо радости Золушке пришлось выполнять рабский труд и терпеть плохое отношение этих чужих людей. Но она не казалась, ведь она дала обещание своей матери, что всегда будет оставаться смелой и доброй, независимо от всех трудностей. Знакомство с хорошей старухой изменило ее жизнь навсегда.

"Золушка": смотрите онлайн трейлер фильма

Простая история (The Straight Story)

США, Великобритания, Франция19998.0

Элвин Стрейт, ветеран Второй Мировой Войны, живет в Айове вместе со своей дочерью Розой. Однажды он получает плохое известие: его брат Лайл, проживающий в 317 милях в Висконсине, получил инсульт. Чтобы наладить отношения и забыть о десятилетней вражде между ними, Элвин решает навестить брата. Однако он не может водить из-за проблем со зрением, и автобусы не ходят в место, где проживает Лайл. Поэтому он отправляется в путешествие на старой газонокосилке 1966 года, которую купил перед отъездом.

"Простая история": смотрите онлайн трейлер фильма