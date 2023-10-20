У добірці 24 Каналу вас очікують улюблені фільми для перегляду усією сім'єю. А саме: "Пірати Карибського моря", "Красуня і чудовисько", "Круелла" та інші.

Цікаво Що дивитися, якщо немає мотивації: 5 фільмів про змагання з високим рейтингом

Круелла (Cruella)

Країна: США, Велика Британія

Рік: 2021

Рейтинг IMDb: 7.3

Події фільму розгортаються в панк-роковому Лондоні 1970-х років та розповідають історію молодої шахрайки, на ім'я Естелла. Естелла – це розумна та винахідлива дівчина, яка мріє прославитися у світі моди. Вона шукає компанію друзів, що включає кількох молодих злодіїв, які також поділяють її бажання блиску і розкоші.

Разом вони намагаються прижитися в Лондоні та впровадитися у світ великої моди. Одного дня талант Естелли привертає увагу Баронеси фон Геллман, легендарної фігури у світі моди, яка славиться своєю неперевершеною красою і вибагливістю. Проте їхні відносини починають розгортатися і розкривають таємниці, які змусять Естеллу побачити свою темну сторону та стати бунтівною, стильною, але мстивою Круеллою.

"Круелла": дивіться онлайн трейлер фільму

Пірати Карибського моря (Pirates of the Caribbean)

Країна: США

Рік: 2003

Рейтинг IMDb: 8.1

Пригодницька франшиза розповідає про події, що розгортаються в Карибському морі в 17-му столітті. Основний персонаж, Джек Спарроу, поєднує в собі риси піратського бунтаря і справжнього джентльмена – усе як люблять шанувальниці. У 2003 році під відомою назвою вийшла перша частина кіносерії "Прокляття Чорної Перлини" під режисурою Гора Вербінскі. Друга і третя частини були зняті одночасно, методом "бек-ту-бек", тобто паралельно, і вийшли з невеликою перервою, всього за 1 рік.

Сумарний бюджет цих двох частин став найдорожчим на той момент в історії кінематографа. Через чотири роки, у 2011 році, була випущена наступна частина франшизи під назвою "Пірати Карибського моря: На дивних берегах". У травні 2017 року вийшла п'ята частина під назвою "Пірати Карибського моря: Помста Салазара".

"Пірати Карибського моря": дивіться онлайн трейлер фільму

Красуня і чудовисько (Beauty and Beast)

Країна: США

Рік: 2017

Рейтинг IMDb: 7.1

1810 рік. Белль та її батько Моріс щасливо живуть у селі. Проте одного разу Моріс загубився на шляху до ярмарку і потрапив у величезний замок, у якому живе Чудовисько. Чудовисько утримує Моріса в полоні, вважаючи його злодієм. Колись Чудовисько було принцом Адамом, але Чаклунка перетворила його у страшну тварину. А все через те, що Адам був самовпевненим, занадто впертим і жорстоким. Тепер він вимушений жити як Чудовисько, а його слуги перетворені на різні предмети, поки Адам не стане ласкавішим та не віднайде у собі справжню любов.

"Красуня і Чудовисько": дивіться онлайн трейлер фільму

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Попелюшка (Cinderella)

Країна: США, Велика Британія

Рік: 2015

Рейтинг IMDb: 6.9

Нова, але завжди така чарівна казка про Попелюшку. Після того як батько Елли вдруге одружився після смерті її матері, він мріяв, щоб їх нова сім'я була такою ж щасливою, як коли була мати. Проте, коли він раптово помер, дівчина виявила, що її мачуха і пасинки – жорстокі та безсердечні.

Замість радості, Попелюшці довелося виконувати рабську працю та терпіти погане ставлення цих чужих людей. Але вона не здавалася, адже вона дала обіцянку своїй матері, що завжди залишатиметься сміливою та доброю, незалежно від усіх труднощів. Знайомство з доброю старенькою змінило її життя назавжди.

"Попелюшка": дивіться онлайн трейлер фільму

Проста історія (The Straight Story)

Країна: США, Велика Британія, Франція

Рік: 1999

Рейтинг IMDb: 8.0

Елвін Стрейт, ветеран Другої Світової Війни, мешкає в Айові разом зі своєю донькою Розою. Одного дня він отримує погану звістку: його брат Лайл, який проживає за 317 миль у Вісконсині, отримав інсульт. Щоб налагодити відносини та забути про десятирічну ворожнечу між ними, Елвін вирішує відвідати брата. Проте, він не може водити через проблеми з зором, і автобуси не ходять в місце, де проживає Лайл. Тому він вирушає в подорож на старій газонокосарці 1966 року, яку купив перед від'їздом.

"Проста історія": дивіться онлайн трейлер фільму