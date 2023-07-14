Впервые за 63 года: в Голливуде продолжается забастовка актеров и сценаристов одновременно

В мае 2023 года в Голливуде началась забастовка сценаристов, в июле к ней присоединились актеры. Это впервые такой случай одновременной забастовки за последние 63 года.

Голливудские актеры объявили забастовку в пятницу, 14 июля, после того, как переговоры между их профсоюзом и киностудиями провалились. Это явилось серьезным ударом не только для индустрии развлечений, в частности для кино- и телепроизводства в США.

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В Голливуде началась забастовка сценаристов

Около 65 тысяч актеров, представленных Гильдией киноактеров, покинули съемочную площадку в полночь. Это первая общеотраслевая остановка с 1980 года. Актеры присоединились к более чем 11 тысячам сценаристов, представленных Гильдией писателей Америки, бастующих с начала мая. Это первый случай одновременной стачки двух крупных голливудских профсоюзов с 1960 года, когда Рональд Рейган был президентом гильдии актеров.

Актеры заслуживают смены в киноиндустрии. К сожалению, нынешняя модель обесценивает наших членов и влияет на их способность сводить концы с концами,

– заявил на пресс-конференции национальный исполнительный директор профсоюза Дункан Кребтри-Ирландия.

"То, что происходит с нами, происходит во всех формах работы", – сказал президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер, и продолжила, что студии теряют деньги, в то время как у их генеральных директоров есть миллионы.

Актеры бастуют не только для повышения зарплат, но и использования искусственного интеллекта в фильмах и сериалах. По словам Кребтри-Ирландии, актеры сталкиваются с реальной угрозой их существованию из-за использования генеративных технологий.

Генеральный директор Disney Боб Айгер заявил, что забастовка "очень разрушительное влияние на всю отрасль". SAG-AFTRA представляет более 160 000 киноактеров, журналистов, дикторов, ведущих и каскадеров. Забастовка касается только 65 тысяч профсоюзных актеров по теле- и кинопроизводству, которые подавляющим большинством голосов проголосовали за разрешение своим лидерам объявить забастовку до начала переговоров 7 июня.

Бродвейские актеры заявили в своем заявлении, что они солидарны с работниками SAG-AFTRA.