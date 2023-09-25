В Голливуде завершилась забастовка сценаристов, которая длилась 5 месяцев: актеры еще бастуют

После пяти месяцев напряженных переговоров забастовка сценаристов в Голливуде официально завершена. Гильдия сценаристов Америки объявила о достижении соглашения между сторонами, удовлетворяющим интересы как кинокомпаний, так и создателей сценариев.

В своем официальном заявлении гильдия назвала соглашение "уникальным в плане достижений и защиты для авторов во всех областях". Однако конкретные детали соглашения остались неизвестными.

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В Голливуде завершилась забастовка сценаристов

Забастовка сценаристов началась в мае 2023 года и длилась пять месяцев. Участники забастовки потребовали лучших условий труда для сценаристов в киноиндустрии, особенно с учетом уменьшения оплаты из-за съемок более коротких сериалов и уменьшения остаточных выплат. Представители гильдии высказывали свои претензии к ведущим кинокомпаниям, включая Netflix, Disney, и других.

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В заключительных переговорах приняли участие высокопоставленные представители компаний, среди которых Netflix, Disney, Universal и Warner Bros Discovery, являющиеся лидерами в мировой киноиндустрии.

Эта забастовка не только вызвала одобрение и поддержку гильдии сценаристов, но также собрала в поддержку сценаристов многих выдающихся личностей, включая присоединившегося к протесту Кристофера Нолана и вышедшего с плакатом. Участие таких выдающихся имен свидетельствует о серьезности проблемы и важности достигнутого соглашения для всех сторон.

Забастовка актеров еще продолжается

К слову, в середине июля в Голливуде началась также забастовка актеров, ставший первым подобным случаем в Америке с 1980 года и первой дважды забастовкой в Голливуде за более чем 60 лет. Это явилось серьезным ударом не только для индустрии развлечений, в частности для кино- и телепроизводства в США.

"Актеры заслуживают изменения в киноиндустрии. К сожалению, нынешняя модель обесценивает наших членов и влияет на их способность сводить концы с концами", - заявил на пресс-конференции национальный исполнительный директор профсоюза Дункан Кребтри-Ирландия.