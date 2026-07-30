Кино Подборки кино Такие же безумные, как "Мальчишник в Вегасе": 5 комедий, от которых невозможно оторваться
30 июля, 22:10
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Такие же безумные, как "Мальчишник в Вегасе": 5 комедий, от которых невозможно оторваться

Людмила Онуфреив

Прошло уже более 17 лет с момента премьеры "Мальчишника в Вегасе", а этот фильм до сих пор остается эталоном комедий о друзьях, которые постоянно попадают в приключения... или приключения находят их. После просмотра хочется только одного – найти еще что-нибудь с таким же безумным настроем, абсурдными ситуациями и юмором на грани фола.

Именно поэтому 24 Канал подготовил подборку комедий на вечер, которые по атмосфере почему-то похожи друг на друга.

"Мы – Миллеры"


Фильм "Мы – Миллеры" / Фото Imdb

Представьте, что мелкий наркодилер решил перевезти огромную партию наркотиков через границу. Логично же взять с собой... фальшивую семью. Именно так и начинается одна из самых смешных комедий последних лет.

Дженнифер Энистон, Джейсон Судейкис и компания попадают в настолько нелепые ситуации, что порой кажется: сценаристы просто записывали самые дикие идеи на салфетках. И это отлично работает.

"Проект X"


Фильм "Проект X" / Фото Imdb

Казалось бы, обычная домашняя вечеринка. Но уже через несколько часов она превращается в катастрофу такого масштаба, что соседи еще долго будут вспоминать этот вечер.

Если в "Похмелье в Вегасе" герои пытались понять, что произошло прошлой ночью, то здесь вы буквально видите, как все летит кувырком в режиме реального времени.

"Мачо и ботан"


Фильм "Мачо и ботан" / Фото Imdb

Два неудачливых полицейских получают странное задание – снова сесть за школьные парты и работать под прикрытием.

Джон Хилл и Ченнинг Татум настолько органично смотрятся в роли полных противоположностей, что их дуэт давно стал культовым. Шуток здесь хватает, а некоторые сцены до сих пор разлетаются мемами.

"Копы на подхвате"


Фильм "Копы на подхвате" / Фото Imdb

Пока одни спасают мир, другие сидят в офисе и заполняют бумаги. Именно такими "героями" сначала кажутся персонажи Уилла Феррелла и Марка Уолберга.

Впрочем, когда им все же выпадает шанс проявить себя, начинается настоящий комедийный хаос. Нелепые ситуации, перестрелки, погони и самоирония – все, за что мы любим хорошие американские комедии.

"Невыносимые боссы"


Фильм "Невыносимые боссы" / Фото Imdb

Наверное, каждый хотя бы раз мечтал уволиться после особенно тяжелого рабочего дня. Герои этой комедии пошли значительно дальше и решили... избавиться от своих боссов.

Конечно, их "гениальный" план начинает рушиться почти сразу. А Дженнифер Энистон в роли стоматолога доказывает, что может удивлять не только романтическими комедиями.

Кстати, если после этой подборки вам захочется еще больше качественного юмора, обратите внимание на нашу подборку атмосферных французских комедий.

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