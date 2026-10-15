Проснетесь с улыбкой: 3 украинских сериала, которые идеально смотреть за завтраком

Начинать утро с тревожных новостей, рабочих сообщений и мыслей о бесконечном списке дел – удовольствие сомнительное. Гораздо приятнее налить себе кофе, приготовить завтрак и провести полчаса в компании героев, у которых проблемы хоть и есть, но решаются в основном шутками.

24 Канал собрал три легких украинские сериалы, которые помогут проснуться без лишнего стресса. Здесь есть забавные семейные ссоры, деревенские приключения и ситуации, в которых многие узнают себя.

"Домик на счастье"

Год: 2018–2026

Жанр: комедия, семейный

Рейтинг IMDb: 6,9

Молодая супружеская пара Макс и Маша решает променять столичный комфорт на жизнь в деревне. Правда, романтические представления о свежем воздухе и покое быстро разбиваются о суровую сельскую реальность.

А тут еще и колоритные соседи Василий и Люба, которые точно не дадут героям скучать. Зрителей ждут нелепые споры, любовные приключения и юмор, не требующий особой концентрации.

Что говорят критики: Издание "Детектор медиа" обращало внимание на популярность сериала среди зрителей, хотя отдельные решения создателей относительно актерского состава вызывали дискуссии. В 2024 году комедия возглавляла телевизионные рейтинги среди развлекательных программ.



"Домик на счастье": смотреть трейлер

"Когда мы дома"

Год: 2014–2018

Жанр: комедия, семейный

Оценка IMDb: 7,1

Пять украинских семей, пять совершенно разных характеров и множество бытовых проблем. Кто-то пытается перевоспитать мужа, кто-то выясняет отношения с родственниками, а кому-то просто не дают спокойно пожить.

Обычные семейные ситуации превращаются в настоящие комедийные приключения. Иногда даже возникает подозрение, что сценаристы просто подслушивали разговоры украинцев на кухнях.

Что говорят критики: обозревательница "Детектора медиа" Инна Долженкова сравнила сериал с удобными домашними тапочками – настолько он знаком и предсказуем. В то же время критик отметила, что в новых сезонах персонажам не хватало развития, а сюжеты становились слишком предсказуемыми.



"Когда мы дома": смотреть трейлер

"Однажды под Полтавой"

Год: 2014

Жанр: комедия

Рейтинг IMDb: 7,7

В небольшом украинском селе живут Юрчик и Яринка. Она – умная, энергичная и хозяйственная. Он – добродушный бездельник, который регулярно навлекает на себя неприятности.

К этому добавляются хитрый кум Витя, мудрый дед Петр и другие колоритные жители села. Вместе они попадают в ситуации, которые порой кажутся абсурдными, но почему-то очень напоминают реальную жизнь.

Что говорят критики: обозревательница "Детектора медиа" Инна Долженкова отметила динамичный сценарий и актуальность шуток, благодаря которым персонажи стали народными любимцами. В то же время критик обратила внимание на неточности в воспроизведении полтавского суржика.



"Однажды под Полтавой": смотреть трейлер

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