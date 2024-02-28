Забужко хотела таким образом напомнить миру о том, что в Украине продолжается большая война. Украинская писательница поделилась реакцией присутствующих в зале.

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Оксана Забужко включила звук воздушной тревоги на пресс-конференции

Украинская писательница призналась впоследствии, что она спланировала сделать это заранее. Тревога в Украине на самом деле закончилась чуть раньше. Но Забужко хотела, чтобы за рубежом люди хотя бы на секунду пережили эмоции, которые ежедневно имеют украинцы.

Сирену я тоже себе отложила перед тем, как заходила на пресс-конференцию. То есть это была заготовка. Отбой был немножко перед тем. Этот звучит лучше. Распознали, хорошо, распознали. Да, это была домашняя заготовка. И я просто ждала момента, когда с ней можно будет въехать. Это, кстати, наиболее цитируемый эпизод оказался из целой пресс-конференции,

– призналась Забужко.

Интервью Оксаны Забужко: смотрите видео

Она включила сигнал воздушной тревоги во время разговора с журналистами и рассказала, что присутствующие застыли. Забужко заметила испуганные выражения лица среди присутствующих.

Момент тот, когда они застыли, вот действительно застыли и я увидела целый зал испуганных лиц. И подумала, ага, ну прекрасно, значит сработало. Бывают ситуации, когда надо убеждать не словом, а художественным образом. Вот это был художественный образ,

– рассказала Оксана.

Литератор не пыталась скрывать впоследствии, что это было спланировано и она сделала так, как и хотела.

Церемония закрытия и награждение лауреатов Берлинале-2024

24 февраля в Берлине состоялось закрытие 74-го Берлинского международного кинофестиваля, во время которого были объявлены победители. Украинский фильм "Мирные люди" ("Intercepted") был отмечен двумя специальными упоминаниями жюри в конкурсной программе Forum.

Документальный фильм основан на записях телефонных разговоров российских оккупантов с их семьями, которые были перехвачены. В высказываниях военных отмечаются их преступления: кражи, убийства мирных жителей и пытки.

Съемки картины продолжались 2 года. Продюсерами фильма стали Дарья Басель и Ольга Бесхмельницына.