Фильм создан в копродукции Франции, Канады и Украины. Узнайте в материале о чем лента и как режиссер комментирует смыслы кинокартины.

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"Мирные люди" получил специальную награду Берлинале: о чем лента

Документальный фильм основан на записях перехваченных телефонных разговоров российских оккупантов с их семьями. В высказываниях военных отмечаются их преступления: кражи, убийства мирных жителей, пытки, и близкие активно поддерживают их. Визуальную часть составляют статические изображения разрушенных городов и сел на Харьковщине, Киевщине, Николаевщине и Донетчине.

Хочу, чтобы этот фильм увидела мировое сообщество, и прежде всего россияне. Мы сделали им большую услугу, создав портрет, который они бы о себе не сделали. Когда преступники уже будут сидеть за решеткой, а это непременно произойдет, я хочу, чтобы каждое их слово, каждый лингвистический оборот оставался в истории. Это яркий текст для изучения фашизации общества и дегуманизации отдельного человека,

– отметила режиссер Оксана Карпович.

Съемки картины продолжались 2 года. Продюсерами фильма стали Дарья Басель и Ольга Бесхмельницына.

Какая лента получила главную награду Берлинале

Главное признание получил документальный фильм "Дагомея" от франко-сенегальского режиссера Мати Диоп.

В ленте рассказывается о судьбе исторических артефактов, украденных французскими колониальными войсками в 1892 году в африканском королевстве Дагомея (сегодня современная республика Бенин). Фильм "Портрет путешественника" режиссера Хон Сан-Ху получил Гран-при Берлинского фестиваля.