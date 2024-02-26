Фільм створено у копродукції Франції, Канади та України. Дізнайтесь в матеріалі про що стрічка і як режисерка коментує сенси кінокартини.

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"Мирні люди" здобув спеціальну відзнаку Берлінале: про що стрічка

Документальний фільм ґрунтується на записах перехоплених телефонних розмов російських окупантів із їхніми родинами. У висловлюваннях військових відзначаються їхні злочини: крадіжки, вбивства мирних жителів, тортури, і їхні близькі активно підтримують їх. Візуальну частину складають статичні зображення зруйнованих міст і сіл на Харківщині, Київщині, Миколаївщині та Донеччині.

Хочу, щоб цей фільм побачила світова спільнота, і насамперед росіяни. Ми зробили їм велику послугу, створивши портрет, який вони б про себе не зробили. Коли злочинці вже сидітимуть за ґратами, а це неодмінно станеться, я хочу, щоб кожне їхнє слово, кожен лінгвістичний зворот залишався в історії. Це яскравий текст для вивчення фашизації суспільства і дегуманізації окремої людини,

– зазначила режисерка Оксана Карпович.

Знімання картини тривали 2 роки. Продюсерками фільму стали Дар'я Басель та Ольга Бесхмельніцина.

Яка стрічка здобула головну нагороду Берлінале

Головне визнання отримав документальний фільм "Дагомея" від франко-сенегальської режисерки Маті Діоп.

У стрічці розповідається про долю історичних артефактів, вкрадених французькими колоніальними військами в 1892 році в африканському королівстві Дагомея (сьогодні сучасна республіка Бенін). Фільм "Портрет мандрівника" режисера Хон Сан-Ху здобув Гран-прі Берлінського фестивалю.