Netflix высмеяли за кричащие киноляпы в фильме "Загадочное убийство 2" и сериале "Ночной агент"

Netflix стал объектом насмешек из-за большого количества нелогичностей в фильмах "Ночной агент" и "Загадочное убийство 2". Пользователи твиттера и тиктока привели некоторые из них.

Видео пользователя теток показало, как в фильме "Загадочное убийство 2" и сериале "Ночной агент" повязки, предназначенные для раненых персонажей, были наложены поверх одежды вместо непосредственно на кожу. Эти примеры стали лишь вершиной айсберга, и многие зрители спрашивают, почему Голливуд допускает столь очевидные ошибки.

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Netflix высмеяли за киноляпы в фильме "Загадочное убийство 2" и сериале "Ночной агент"

Видео показывает, как в фильме "Загадочное убийство 2" повязка наложена на раненое плечо главного героя поверх рубашки, а не под ней, и даже кусок марли обернут вокруг руки поверх закатанного рукава. В сериале "Ночной агент" персонаж, раненый в икры, имеет толстую повязку, наложенную на голень поверх джинсов. Такие ошибки вызвали волну негодования среди зрителей.

Хотя некоторые комментаторы объясняют эти киноляпы как визуальную стилизацию, чтобы показать, что персонажи были ранены и получили помощь, многие зрители считают, что существуют более реалистичные и более логичные способы изобразить эту ситуацию, которая кажется очевидной и непрофессиональной.

О чем рассказывает "Загадочное убийство 2" и "Ночной агент"

В центре истории "Загадочное убийство 2" – Ник и Одри Шпиц, основавшие свое собственное детективное агентство. Однажды, на собственной свадьбе их друга-миллиардера похищают, и детективы берутся за расследование этого сложного и грандиозного преступления.

Жанр: боевик, комедия, драма, детектив

Страна: США

Год: 2023

"Загадочное убийство 2": смотрите трейлер

В центре сюжета сериала "Ночной агент" – агент ФБР, ответственный за линию экстренной связи. Однажды он принимает звонок, погружающий его в сердце смертельно опасного сговора с участием предателя в Белом доме.

Жанр: боевик, драма, триллер

Страна: США

Год: 2023

Количество эпизодов: 10

"Ночной агент": смотрите трейлер