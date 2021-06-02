Заглянуть за кулисы сериала "Локи": сеть поразило новое видео

В сети показали эффектные сцены сериала "Локи", а также видео о том, как авторы проекта и главные герои комментируют ленту.

Премьера сериала "Локи" состоится 9 июня 2021 года на стриминговой платформе Disney+. Сериал станет третьим в 4 фазе киновселенной Marvel и выйдет после завершения проекта "Сокол и Зимний солдат".

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Том Хиддлстон и авторы проекта за кадром сериала "Локи": смотрите видео

Что известно о сюжете "Локи"

Лента будет состоять из 6 серий. Известно, что события сериала "Локи" будут развиваться после "Мстителей: завершения". Брату Тора удается сбежать, захватив Тесеракт. Благодаря реликвии Локи создал новую временную линию, после чего и попал в тюрьму управления временными изменениями.