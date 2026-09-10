Здесь лучше не задерживаться: 3 триллера, в которых обычное место превращается в ловушку
Есть люди, которые боятся замкнутых пространств. А есть режиссеры, которые решили превратить этот страх в полноценный сюжет и запереть героев в лифте, телефонной будке или придорожном пункте посреди снежной бури.
24 Канал подобрал фильмы на вечер, в которых пространства для маневра почти нет, а проблем – наоборот, с избытком. Идеальный вариант для вечера, если вам хочется напряжения, загадок и после просмотра еще несколько раз проверить, точно ли открываются двери в вашей комнате.
"Нигде"
Жанр: психологический триллер, драма, детектив
IMDb: 6,2
Режиссер: Дэмиен Павер
В ролях: Гавана Роуз Лю, Дэнни Рамирес, Дэвид Райсдал, Деннис Хейсберт, Дейл Дики.
В этом фильме замкнутое пространство – это не клетка и не лифт. Это придорожный пункт посреди гор, куда главная героиня Дарби вынуждена укрыться от снежной бури вместе с несколькими незнакомцами.
Казалось бы, просто переждать непогоду. Но Дарби замечает в автомобиле на парковке похищенную девочку. И теперь главный вопрос – кто именно из людей в помещении является похитителем.
Проблема в том, что убежать некуда: вокруг метель, а среди тех, кто сидит рядом, может быть человек, готовый на все, чтобы сохранить свою тайну.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 62% от критиков. Обозреватели считают его неплохим напряженным триллером, хотя признают, что почему-то не хватает идеального триллера.
"Нигде": смотреть трейлер
"Дьявол"
Жанр: мистический триллер, ужасы, детектив
IMDb: 6,3
Режиссер: Джон Эрик Даудл
В ролях: Крис Мессина, Логан Маршалл-Грин, Джеффри Аренд, Бояна Новакович, Дженни О'Гара, Боким Вудбайн.
Пятеро незнакомцев заходят в лифт в филадельфийском небоскребе. Лифт останавливается. Ничего особенно оригинального – пока между пассажирами не начинают происходить очень странные вещи.
Постепенно герои понимают, что среди них может быть сам дьявол. И теперь каждый начинает подозревать каждого.
Что говорят критики: Rotten Tomatoes присвоил фильму всего 49% от критиков. Они считают, что замысел был гораздо интереснее, чем воплощение сюжета. В то же время у картины достаточно напряженных моментов, чтобы не считаться полным провалом.
"Дьявол": смотреть трейлер
"Телефонная будка"
Жанр: психологический триллер, криминал, драма
IMDb: 7,1
Режиссер: Джоэл Шумахер
В ролях: Колин Фаррелл, Кифер Сазерленд, Форест Уитакер, Рада Митчелл, Кэти Холмс.
Телефонная будка – пожалуй, самое неожиданное место для триллера. Особенно в наше время, когда мобильный телефон есть практически у каждого. Но именно здесь оказывается Стю Шепард – успешный пиарщик, который просто решил ответить на звонок. И очень быстро пожалел об этом.
На другом конце провода – вооруженный снайпер. Он сообщает Стю, что если тот положит трубку или попытается выйти из будки, его убьют.
Что говорят критики: здесь ситуация значительно приятнее – 72% на Rotten Tomatoes. Критики особенно хвалили динамичный темп и игру Колина Фаррелла, благодаря которым история не превращается в 80 минут разговора мужчины с телефоном.
"Телефонная будка": смотреть трейлер
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